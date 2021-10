Petković: Još jedna provokacija Kurtija, obavestio sam Lajčaka

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za KIM Petar Petković ocijenio je da je jutrošnja akcija kosovske policije još jedna provokacija premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija pred lokalne izbore i dodao da je o tome obavijestio specijalnog izvestioca EU za dijalog Miroslava Lajčaka.

Kosovska policija upala i pretresala gradske apoteke, poslovni, stambeni prostor, skladišta robe u Sjevernoj Mitrovici i provjeravala carinsku dokumentaciju.

Petković je za tv Hepi rekao da je takvo ponašanje Prištine prevršilo svaku mjeru i dodao da Kurti svakim svojim potezom pokušava da produbi krizu.

"Dok mi sve rešavamo dijalogom imate Kurtija i druge koji krizama rešavaju stvari kako bi zauzeli sever Kosova što im je opsesija. Pokušavaju da kriminalizuju sever", rekao je Petković i dodao da vlasti u Prištini posljednjim potezima pokušavaju da kompenzuju poniženje koje su pretrpili posljednjim dogovorom u Briselu.

Petković je pojasnio i da Priština pretresima apoteka i magacina sa lijekovima pokazuje da krši sve sporazume, da im dijalog nije bitan i da pokušava da pridobije poene pred izbore.

"Iz dana u dan, pogotivo posle dogovora i povlačenja Rosu sa Jarinja i Brnjaka, sada Priština izmišlja i stvara nove krize, izmišlja nepostojeće probleme kako bi policija upala na sever KIM. To radi u poslednjoj nedelji pred izbore. Kurti to smišljeno radi i pokušava da napravi nove nerede jer jednostrani potezi koje je pokušao su propali i sada ide na plan B, C itd", rekao je Petković.

Kako je kazao narod više ne može da trpi Kurtijev teror i apelovao na Srbe sa KIM da ostanu uzdržani i da ne reaguju na provokacije.

"Naš narod dobro zna da ima jaku državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića koji stoje uz svoj narod. Od presudnog je značaja da izađemo na izbore i sačuvamo 10 opština", rekao je Petković.

Govoreći o izjavama predsjednice privremenih institucija Vjose Osmani i Kurtija o samitu nesvrstanih u Beogradu, Petković kaže da njihova reakcija pokazuje da ne mogu da podnesu to što je Beograd organizovao jedan tako važan skup poput samita.

"Ona (Osmani) toliko državnika nije videla ni na slikama koliko smo mi dočekali", rekao je Petković.