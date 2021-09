Petković: Kurti za šaku glasova izaziva krizu na severu

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković optužio je danas Aljbina Kurtija da za šaku glasova na predstojećim lokalnim izborima izaziva krizu na sjeveru, pokusava da hapsi Ivana Todosijevića i izvrši upad u energetska postrojenja.

Ocijenio je sramnim presudu Apelacionog suda protiv Todosijevića, a za zahtjev Todosijeviću da se javi na izdržavanje kazne, rekao je da jasno da žele da zatvore cijeli srpski narod na KiM i ne daju mu da govori istinu.

Podsjetio je da je predsjednik Aleksandar Vučić, a i zaključeno i na Nacionalnom savjetu, zatražio da se poništi sramna presuda Teodosijeviću.

Priština, kaže, svojim ponašanjem, jasno pokazuje da ih ne interesuje Briselski sporazum.

"Svega ne bi bilo da je poštovan Briselski sporazum i poštovana tačka 10, gde jasno stoji da mora da bude ispoštovan nacionalni sastav sudskih veća u srpskim opštinama. Ona predviđa da u tom veću mora biti dvojica sudija srpske nacionalnosti i jedan Albanac. U svim slucajevima imamo da se u veću nalaze trojica Albanaca, a tako je bilo i u slučaju Ivana Todosijevića. Albanci su tužili, Albanci su i osudili Todosijevića", objasnio je Petković.

Rekao je da se poštovao Briselski sporazum ne bi ni došli u ovakvu situaciju, i ne bi imali krizu na sjeveru KiM.

"EU je jasno rekla i na poslednjem sastanku u Briselu da je prekršen Sporazum. Ali samo su to rekli i ništa nisu preduzeli", prenio je Petković.

Ukazao je da Priština, na prošlom sastanku, sem teme nestalih nije željela da razgovara, i da je njihova delegacija govorila kako ne želi da razgovara o sporazumima koje je potpisivala prethodna vlada.

"Tako se oni ponašaju prema Briselskim sporazumima. A Beograd sve vreme insistira na dijalogu i svim sporazumima. Mi smo naše obaveze do 2011. do sada ispunili. Vreme je da se kažu postoji li Briselski sporazum ili ga nema. Da li ima svih 48 dogovorenih soprazuma ili oni ne važe", rekao je on.

Petković je rekao da sada neko pokušava da sprovodi sporazum o slobodi kretanja, i odredbu pogrešno tumači, time što je doveo 350 specijalaca i oklopna vozila.

"Mi smo za pregovore i očuvanje mira i bezbednosti, ali da neko ponižava državu Srbiju to ne može", istakao je on.

Pitanje tablica, stikera, je, smatra, sitnica u odnosu na ono što može da uslijedi.

Na svakom koraku, ističe, Priština gazi Briselski sporazum, izvlači šta im odgovara, a suštinu, ZSO neće da sprovedu.

Ideja je da se kroz ZSO obezbijede kolektivna prava za srpski narod na KiM, koja danas ne postoje, ukazao je Petković osuđujući hapšenja lica koja lijepe bilborde "Dobrodošli u ZSO".

Zbog antisrpske retorike Kurtija, kaže, imamo ove godine više od 100 etničkih incidenata, i Rosu se na Brnjaku iživljava nad našim narodom.

"Ako hoće da razgovaraju, moramo da se vratimo na stanje pre 20. Septembra", poručio je Petković.