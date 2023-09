Petković: Priština htjela da sakrije da su Srbi mučki ubijeni

BEOGRAD - Direktor kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas da misiji Euleks nije dozvoljeno da učestvuje u istražnim operacijama u mjestu Banjska, jer Priština želi da sakrije da su Srbi ubijeni na brutalan i mučki način.

"Zašto sada svi ćute i zašto niko sem Vučića ne govori da je kosovska policija sama obezbeđivala mesto incidenta i nije dozvolila Euleksu da učestvuje u tome. Zašto se Euleks nije oglasio o tome. Ja ću vam reći - Euleks nije učestvovao u istrazi kosovske policije jer je policija želela da sakrije dokaze i činjenicu da su Srbi mučki ubijani od strane kosovske policije. To je trebalo da se sakrije od Euleksa i nezavisne istrage", rekao je Petković na konferenciji za medije.

On je kazao da traži od međunarodne zajednice i nezavisnih eksperata da izvrše nezavisnu istragu i obdukciju uz pomoć srpskih patologa koji bi trebalo da izvrše obdukciju.

"Imamo informaciju da su porodice izvršile identifikaciju i da je Bojan unakažen. Imam fotografije ali nisu blurovane. Ubijen je iz neposredne blizine, njegova glava je unakažena", rekao je Petković.

Kako je istakao, Srbija je došla do pouzdanih informacija, dokaza, fotografija, živih riječii zaštićenih svjedoka šta se dešavalo.

"To su iskazi koji su dokazani poligrafom da je Bojan Mijailović otac dvoje dece od 6 godina i 9 meseci, suprug, sin, hladnokrvono ubijen nakon što je lakše ranjen, pao na zemlju i predao se i tako bespomoćan ubijen i overen u glavu od kosovske poliihje. to Svečlja i Kurti žele da sakriju", rekao je on.

Istakao je da Srbija ima sve dokaze i svjedoke koji su spremni da identifikuju sve Albance ubice koji su učestvovali u ubijanju Srba i dodao da je zbog toga od ključne važnosti zahtjev Srbije da međunarodna nezavisna komisija sa srpskim patolozima pogleda tijela i izvrše obdukciju

"Priština krije tela, važno nam je da vidimo tela i Bojana i Igora i jasno vidimo kako su ubijeni. Reč je o građanima Srbije koji su stradali. Ako posmatrate stvari iz Kutijeve vizure reč je o brutalnom ubijanju čak i građana koje on smatra svojim građanima. On želi da protera srpski narod a one koje ne uspe da ubije. To je dokazao ovom akcijom. Brutalno ubistvo ranjenog čoveka, to Priština želi da prikrije", rekao je on.

Dodaje da će biti još toga čime će se razotkriti sve laži i prevare Prištine i onih iz međnarodne zajednice koji ga podržavaju.

"Mi smo juče tražili od Euleksa zvaničan dopis gde tražimo da se izvrši dodatna obdukcija gde bi naši pogledali tela. Već četiri dana Priština pokušava da sakrie tela. U kontaktu sam sa porodicama ubijenih, sa Lajčakom i njegovim timom. Juče je bilo reči da će predati tela, pa su rekli da Tužilaštvo neće dnk, a porodica insistira, pa da porodica dođe i da identifikaciju. Pošto nema roditelje, tražili su decu što supruga nije dozvolila, da joj još i decu maltretiraju", rekao je Petković.

Prema njegovim riječima, Svečlja nije dozvolio Euleksu da bude prisutan i da bi se sakrilo ko je u redovima kosovske policije koji su došli da ubijaju Srbe, kao i da za to srpska strana ima jasne nedvosmislne dokaze da su u tim redovima plaćene ubice sa namjerom da počiste cijeli prostor i pobiju sve Srbe, a koji su imali nalog da se ne vraćaju dok ne pobiju Srbe.

"Naš jedini zahtev svih ovoih meseci jeste da Kfor bude prisutan na severu i da se povuče kosovska policija koja nema šta da traži tu na severu i to po Briselskom sporazumu. Od početka godine do ovog incidenta upucano je šest Srba na bistričkom mostu. kada se radi o stradalom Albancu, on je stradao eksploziva a nije ga niko ubio. On je naišao na barikade postavljane uz eksploziv. To govorim da se vidi prava priroda svega što se dešavalo 24 septembra", rekao je Petković.

Naglasio je da je Priština sve lagala - i da će Srbija poslati vojsku, koja tada nije bila ni u stepenu pripravnosti i za ubijanje u Novom pazaru i da je Radoičić povrijeđen.

"Sve živo su lagali i lagaće svaki dan da bi pokazali vezu lokalnih Srba i Vojske Srbije, a ta veza ne postoji", zaključio je direktor kancelarije za KiM, a prenosi Tanjug.