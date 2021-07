Petković: Razgovori u Briselu nisu bili laki, bilo i vrijeđanja od Prištine

BEOGRAD/BRISEL - Šef srpske delegacije Petar Petković rekao je da današnji tehnički razgovori sa delegacijom Prištine u Briselu nisu nimalo bili laki i da je na momente bilo čak i vrijeđanja od albanske strane, ali da je srpska strana insistirala na tome da se ispuni sve što je dogovoreno, a prije svega Zajednica srpskih opština, te pokrenula pitanje nestalih osoba.

"Iza nas je tri i po sata veoma teških razgovora, to samo govori u kakvoj poziciji se danas država Srbija nalazi, ali verujte naš tim se borio hrabro i odlučno i, najbitnije, argumentovano", rekao je Petković.

On je istakao da Beograd teži kompromisnom rješenju, te da je srpska strana tokom ove runde tehničkog dijaloga odgovarala na sve što je trebalo da odgovori vrlo argumentovano, snažno i sa činjenicama, te da ni na jedno pitanje nije ostala da ne odgovori drugoj strani.

On je rekao da je na sastanku govorio o slučaju napada na povratnicu Dragicu Gašić iz Đakovice, kao i da je pokazao sliku malog Nikole Perića koga su pretukli Albanci, te da je pitao prištinsku delegaciju šta govore rane na dječaku od 13 godina.

"On je simbol stradanja svih naših ljudi u poslednje vreme, imamo 75 incidenata samo od početka godine i zato je važno da pregovaramo", rekao je Petković, navodeći da mu je prištinski pregovarač Besnik Bisljimi rekao da to ne želi da sluša, ali da mu je on rekao da se mora razgovarati.

Petković je naveo da su se, bez obzira na svu emotivnost, saglasili da treba da se ide u pravcu razgovora, te ocijenio da i prištinska strana polako shvata koliko je neophodno da dođe do ispunjenja prethodno postignutih sporazuma.

On je naveo da je prištinska strana imala prezentaciju oko 20 minuta, a da ni riječju nisu pomenuli nestale osobe, dok je srpska strana gotovo dva časa govorila o formiranju Zajednice srpskih opština, što je prije svega odgovornost Prištine, kao i o pitanju energetike, o incidentima na Kosovu i Metohiji, o pravosuđu.

"Vidimo i danas, juče i prethodnih dana kako albanski političari na sva zvona govore o zločinima, o pitanju nestalih, a kada dođu u Brisel i kada konkretno treba da se odgovara na pitanje kako da rešimo to pitanje, kako da pronađemo sve nestale, nijednom rečju u prezentaciji Prištine nije pokrenuto to pitanje", rekao je Petković za Tanjug.

On je naveo da je srpska strana saopštila da je formiranje Zajednice srpskih opština "uslov svih uslova"“, ako se želi ići dalje i da to podrazumijeva ostvarenje kolektivnih prava za srpski narod na Kosmetu.

Petković je ocijenio da brojni incidenti, napadi na srpsku imovinu, na imovinu Srpske pravoslavne crkve samo potvrđuju koliko je neophodno formiranje Zajednice rpskih opština.

U Briselu je kasno popodne završen sastanak ekspertskih delegacija Beograda i Prištine u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, a specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, koji je prisustvovao dijalogu, ocijenio je da su to bili opsežni i dubinski razgovori o čitavom nizu elemenata dijaloga.