Petković: Teška situacija, Bisljimijevo ponašanje skandalozno

BRISEL - Direktor Kancelarije za Kim Petar Petković izjavio je, poslije nove runde dijaloga u Briselu, da je situacija teška kada je riječ o dijalogu, kao i da je ponašanje glavnog pregovarača Prištine Besnika Bisljimija bilo skandalozno.

Petar Petković je nakon trilateralnog sastanka sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Bisljimijem, uz posredstvo specijalnog izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka, rekao da je Beograd na sastanak došao pripremljen, sa ekspertima i predlozima, svim materijalima.

"Za razliku od Bisljimija koji je došao sam i koji je, kada je trebalo da razgovara o važnim pitanjiama, poput formiranja ZSO, pitanja nestalih, slobode kretanja, pitanja koja se odnose na život, institucionalno nasilje Kurtija, na to Bisljimi nije želeo da da konktetne odgovore i pokušavao je različitim upadicama da obesmisli tok razgovora", rekao je Petković.

Prema njegovim riječima, na sastanku se razgovaralo i o pitanju energetike, međutim, na sve je Bisljimi govorio da Petković ''priča gluposti''.

Kao primjer, on je naveo i ''odbijenicu novinarke RTS-a kojoj nedavno nije dozvoljeno da uđe na KiM'', čiji je zahtjev za ulazak na KiM Bisljimi, kako je naveo Petković, uzeo i bacio na pod.

"Njega ništa ne interesuje i želi da inscenira da razgovara, da napravi privid da učestvjuje u dijalogu, ali smo došli do toga, što je i Vučić pričao, da ne žele da formiraju ZSO. Kada kažem ZSO, on kaže da ne zna šta je to. Gospodin ekspert tvrdi da zna sve teme, ali nije proičitao četiri osnovna sporazuma o ZSO, da je to mehanizam koji treba da obezbijedi individualna i kolektivna prava za Srbe", rekao je Petković.

Kako kaže, Bisljimi i Kurti se podjednako ponašaju.

"Hvataju se za sitnice da odlože rješavanje pitanja nestalih. Kada sam Bisljimiju ponovio naš zahtev da rešimo zahtev pitanja slobode kretanja i registarskih tablica, nije hteo da razgovara. Ne znam kako dalje da razgovaramo, mi želimo normalizaciju, pre svega zbog Srba. Važno je da sačuvamo živote naših ljudi", rekao je Petković.

Prema Petkovićevim rečima, normalizacija znači normalizaciju života na terenu, a Bisljimi nije htio o tome da razgovara, piše RTS.

"Kada pomenete rezoluciju 1244 skače kao oparen, a ZSO hoće da rešava na osnovu pusama, odluka ustavnog suda i sve tako. Kada mu odgovara pročita neki član, kada ne odgovara pravi se lud. Odlaže rešavanje pitanja nestalih iako sam tražio i da Odalović uđe u salu za sastanke. Teška je situacija i brine me kako će se stvari odvijati. Učinićemo sve da sačuvamo mir, iako je Bisljimi htio da nas natjera da reagujemo na određeni način. Kompromis mora da se dogodi, a to je za Prištinu zabranjena riječ", rekao je Petković.