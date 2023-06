Petković o kosovskim specijalcima: "Teroristi"

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je da pripadnici srpske policije nogom nisu kročili na teritoriju Kosova i Metohije.

"Teroristi nisu kidnapovani, oni su pronađeni duboko na teritoriji centralne Srbije", rekao je Petković.

"Danas je SAJ Žandarmerije uhapsila trojicu Kurtijevih specijalnij jedinica R.Z. B.S. i M.Š. Uhapšeni su u 12:38 i u selu Gnjilica u opštni Raška. Pripadnici naše policije nisu prekršili nijedan međunarodni sporzum, već su to uradili pripadnici tzv. ksovske policije. Mi smo za to da se otvori i međunarodna straga, da Britanci i Amerikanci pokažu njihove sateliteske snimke kako bi se pokazalo da nismo ušli ni milimetar tamo, a sve kako bi dokazačli da Svečlja laže kada kaže da su oni kidnapovani. Recite mi šta oni tamo traže sa sve mapama i oružjem. Istraga će to utvrditi", rekao je Petković.

Petković se zahvalio srpskoj policiji koja je spriječila albanske teoriste sa punom ratnom opremom, a istraga će utvrditi šta je bio njihov cilj.

"Za razliku od albanske propagande prema kojoj se ovi policajci smatraju otetim, moram da kažem da su jedino oteti Srbi kao što je Lune Milenković. Za razliku od Obrenovića i Milenkovića koji je pretučen toliko da mu je faca izdeformisana, to se neće desiti sa ovim uhapšenim licima. Videti da Kurti iz dana u dan čini sve da stvori haos i sukobe, izaziva nove krize. Ideja njegove politike je etničko čisto Kosovo i proterivanje Srba", rekao je Petković, prenosi b92.

Petković se osvrnuo i na skup ljudi i dječice koje je trenirao upravo uhapšeni Milenković, koji su zahtijevali da se Lune pusti.

"Ovde se ne radi ni na kakvom kidnapovanju i hoću da čestitam našoj Žandarmeriji koja je zaustavila ove ljude koji su imali opasan cilj jer su se pod punom ratnom opremom našli duboko na teritoriji opšštine Raška", zaključio je Petković.