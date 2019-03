Petrič: Priština da odmah ukine nerazumne takse, sprečavaju dijalog

BEČ - Na Prištini je da preduzme prvi korak u nastavljanju dijaloga, kaže za Tanjug bivši izaslanik EU za Kosovo Volfgang Petrič.

Petrič smatra da je ovaj put sve sasvim jasno i podsjeća da su svi u međunarodnoj zajednici, uključujući EU i SAD, na poziciji da Priština mora preduzeti prvi korak.

"Neophodno je da Priština odmah ukine ove nerazumne takse. One sprečavaju dijalog i to ne smije tako biti", podvukao je on u izjavi Tanjugu, na marginama skupa Mreže za razvoj poslovanja Jugoistočne Evrope (SEEBDN) u Beču.

Petrič je rekao da međunarodna zajednica želi da vidi napredak u dijalogu, jer treba imati u vidu da je EU veliki finansijski podržavalac regiona, koji je mnogo investirao i puno snage uložio u pomoći državama u sprovođenju reformi.

"Potrebno je da vlada u Prištini spozna da je bolje da sluša Brisel i Vašington, nego da djeluje protiv njih“, dodao je on.

Kada je riječ o prištinskoj platformi, Petrič smatra da je osnovi bolje da se u pregovore ulazi otvoreno i fleksibilno.

“Uvijek postoje određeni stavovi, koji su često pretjerani, ali ne treba ih preozbiljno shvatiti, jer, na kraju pregovora je ono što je bitno rezultat, a taj rezultat se vidi tek na kraju dijaloga”, uvjeren je on.

I poznati bečki advokat, koji se bavi privlačenjem investicija na Zapadni Balkan, Gabrijel Lanski, ocjenjuje da je unutrašnjo-politička situacija na Kosovu kompleksna, i da nije od pomoći pronalaženju rješenja, koje bi bilo moguće i prihvatljivo za obje strane.

Prema njegovim riječima, bitno je pitanje - da li je moguće urazumiti kosovsku stranu?

Lanski je, upitan da li je EU uopšte još u mogućnosti da utiče na Prištinu, kazao da se Unija u ovom trenutku nalazi u veoma teškoj situaciji, jer se približava kraj mandata Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu.

"EU je puno toga uradila po pitanju rješavanja kosovskog problema, ali joj vrijeme polako ističe", ukazao je on za Tanjug.