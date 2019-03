Petrič: Rambuje bio posljednja prilika da Kosovo ostane dio Jugoslavije

BEOGRAD - Rambuje je bio posljednja prilika da Kosovo ostane dio Jugoslavije, izjavio je danas austrijski diplomata Volfgang Petrič, koji je učestvovao u pregovorima u Rambujeu.

"Bilo je jasno da bi međunarodna zajednica preuzela odgvovornost za očuvanje Kosova unutar Jugoslavije", rekao je Petrič je na konferenciji “Dvadeset godina od bombarovanja Jugoslavije - pouke za evropsku bezbednost u 21. veku”.

Petrič je, međutim, priznao da ne bi mogao da kaže koliko bi to rješenje bilo uspješno na duži rok, ali je naglasio da rat na Kosovu nikad ne bi smio da se ponovi.

Petrič je istakao da bi sada trebalo gledati u budućnost, te da bi Srbija trebalo da bude zemlja koja je najviše orijentisana ka Evropi jer ne žive svi Srbi u jednoj državi, što je, ukazao je, i jedan od rezultata rata.

"Zato će svi Srbi biti ujedinjeni u EU kada Srbija postane deo EU", rekao je Petrič.

Objašnjavajući kako je došlo do toga da se ne potpiše sporazum poslije pregovora u Rambujeu, Petrič je rekao da je sam profesor Ratko Marković, koji je učestvovao u pregovorima, u pismu datiranom na 23. februar ocijenio da je napravljen veliki napredak u smislu definisanja političkog rješenja za samoupravu na Kosovu i Metohiji, uz poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.

Prema njegovim riječima, Marković je naveo da su SRJ i Republika Srbija u potpunosti spremne da nastave svoj rad u "dobrom duhu" koji ostavaren na ovom sastanku.

Šta se kasnije dogodilo, kako je rekao, može samo da nagađa.

Ipak, ukazuje da nije postojala mogućnost vođenja direktnih razgovora jer beogradska delegacija prvobitno nije željela da "razgovara sa teroristima", a kasnije kada je promijenila svoju poziciju, vlasti u Prištini su odbile direktne razgovore.

"Na kraju je donijeta politička odluka da se ne potpiše sporazum. Odluku je donio tadašnji predsjednik SRJ Slobodan Milošević. On je odlučio da će nekoliko dana trajati bombardovanje, ali da će on preživjeti. To je bila pragmatična, ali nerealistična odluka", ocijenio je Petrič.