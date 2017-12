Petrič: Vučić voljan da reši Kosovo,istorijska prilika za EU

BERLIN - Nekadašnji Specijalni izaslanik EU za Kosovo i bivši Visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Volfgang Petrič, izjavio je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokazuje da je "voljan da se pozabavi i riješi kosovsko pitanje" i da "EU mora da prepozna istorijsku priliku" za to.

U intervjuu za "Deutsche Welle” (DW), Petrič je kazao da su za rješavanje sukoba Beograda i Prištine "neophodni iskreni razgovori" i da "Brisel mora da kao prioritet stavi odnose država Zapadnog Balkana s Evropskom unijom".

Na konstataciju novinarke da je rekao da se "danas nalazimo pred istorijskom prilikom za rješavanje kosovskog pitanja" i pitanje šta podrzumijeva pod time, Petrič je odgovorio da "misli da je izjava srpskog predsjednika Aleksandra Vučića o Kosovu signal da je on sada voljan da se pozabavi i riješi kosovsko pitanje".

"Ovo predstavlja neku vrstu istorijske prilike za rješavanje posljednjeg preostalog sukoba u bivšoj Jugoslaviji, konkretno se radi o odnosima Srba i Albanaca na Kosovu. EU treba da prepozna veliku priliku za rješenje ovog pitanja", rekao je Petrič.

Upitan šta bi Brisel trebalo tačno da uradi, Petrič je kazao da bi "Brisel trebalo da inicira novi politički proces i prevaziđe osjećaj rutine koji se uvukao u razgovore Beograda i Prištine".

"EU bi trebalo da se usredsredi na rješenje ovog pitanja u naredne dvije godine. S tim u vezi, možda bi bilo neophodno povjeriti mandat cijenjenom stručnjaku koji poznaje situaciju u regionu sa ciljem kretanja ka rješenju. Trebalo bi razmisliti i o tome šta bi Srbija mogla da dobije i kako da bude motivisana da istinski primjeni ovaj istorijski korak", naveo je Petrič.

On je ocijenio da bi "bilo važno da se Srbija ne osjeti pod pritiskom koji dolazi spolja da prihvati nešto, ali da se takođe angažuje u debati na domaćem nivou o tom pitanju što bi dovelo do sporazuma koji obe strane istinski prihvataju".

Po Petriču, "Srbima treba dati ponudu".

"Ona mora da uključuje garanciju zaštite etničkih manjina i po mogućstvu bilateralni sporazum koji i Beograd i Priština mogu da prihvate, na primjer kada se radi o ponovnom iscrtavanju granica", kazao je Petrič.

On je dodao da su "razgovori Srbije i EU već prilično odmakli".

"Bilo bi veoma važno jasno ukazati da bi prevazilaženje kosovskog pitanja učinilo pristupanje Srbije EU mnogo vjerovatnijim u godinama koje dolaze. Ovo bi trebalo da se događa paralelno s angažovanjem Srbije u debati na domaćem nivou o Kosovu. Preostalim otvorenim pitanjima - od kojih je Kosovo centralno - trebalo bi se pozabaviti ili riješiti ih prije 2019, kada nova Evropska komisija preuzima vlast u Briselu", rekao je Petrič.

On je objasnio da bi "cilj bio da nova EU administracija načini plan pristupanja EU država Zapadnog Balkana i da ga onda brzo primjeni".

Prema njegovim riječima, "Vučić je uspio da pridobije dosta povjerenja u Berlinu i drugim evropskim prestonicama, posebno u kontekstu izbjegličke krize iz 2015. i 2016. godine".

"Pokazao je da je neko na koga može da se računa kada je u pitanju suočavanje sa teškim izazovima", kazao je Petrič.

On je naveo da je, s druge strane, Kosovo "duboko podijeljeno" i "na ivici propasti, posebno u poređenju sa Srbijom, koja se veoma snažno razvila, kako ekonomski, tako i generalno".

"Priština mora da konačno učini ustupke srpskoj zajednici na Kosovu. Sporazum o formiranju Zajednice srpskih opština potpisan je prije toliko godina. Potrebno je da se taj sporazum konačno primjeni. Vjerujem da je to obaveza Prištine", rekao je Petrič.

Na pitanje o "ulozi Tirane", Petrič je odgovorio da je "albanski premijer (Edi Rama) jasno zainteresovan za pronalaženje rješenja".

"On ima sjajan odnos sa Vučićem. To je nešto što je odnedavno. Mislim da to može da bude od izuzetne pomoći. Albanija ne treba da samo drži stranu Kosovu. Po mom mišljenju, bilo bi veoma korisno ukoliko bi Beograd i Priština zapravo postigli jedan sporazum. Ne bez konsultovanja drugih, naravno. To bi moglo da ima motivacioni efekat. Albanija bi mogla da odigra važnu ulogu", zaključio je Petrič za DW.