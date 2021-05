Pijan divljao autom brzinom od 175 km/h, s njim bilo dijete

Za tri dana praznika u Srbiji je zabilježeno više od 9.000 prekršaja, a preko 900 vozača je vozilo je pod dejstvom alkohola. Čak 26 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Zamjenik načelnika Uprave saobraćajne policije, Boban Milinković, gostujući u Dnevniku RTS-a rekao da je tokom praznika broj vozača koji voze pod dejstvom alkohola dvostruko i trostruko veći od prosjeka. Glavni razlog je što se, kako kaže, ljudi previše opuste.

"Saobraćajna policija od petka pojačano kontroliše saobraćaj, za prva tri dana zabeleženo je preko 9.000 prekršaja, više od 900 vozača je isključeno iz saobraćaja, 220 vozača zadržano je na trežnjenju. Zabeleženo je 35 nasilničkih vožnji, od toga je 30 vozača bilo pod dejstvom alkohola, pet prekršaja otkrili su presretači. Iz saobraćaja je isključeno 26 vozača koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci", naveo je Milinković.

Iznio je primjer jednog oca koji je zaustavljen na auto-putu jer je vozio više od 175 kilometara na sat. Sa njim je u automobilu bilo 10-godišnje dijete, a testiranjem je utvrđeno da je on imao 1,35 promila alkohola u krvi.

"On je zadržan 12 sati, pozvana je supruga da preuzme dete. Kazna je od 100 do 120 hiljada, osam meseci zabrane upravljanja vozilom, 14 kaznenih poena. Kazna nije bitna u odnosu na ono što je moglo da se desi, to je strašno", naglasio je zamjenik načelnika Uprave saobraćajne policije.

Dodaje da se noćas u Beogradu dogodio neobičan slučaj. Vozač je došao do naplatne stanice Beograd, okrenuo se i vozio u suprotnom smjeru do Begaljičkog brda, gdje ga je policija zaustavila i otkrila da je imao 1,3 promila alkohola u krvi.

"Ne može policija biti na 100 metara, apel je da ako ste pili, sačekate sutradan ili nađite treznog vozača da vas vozi", naveo je Milinković.

Dodao je da je sinoć u Nišu nastradao pješak, star 74 godine, kog je na prelazu udario motociklista. I motociklista, koji nije nosio kacigu, zadobio je povrede opasne po život.