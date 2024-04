Pitali Hrvate da preimenuju političke stranke: Šabani RH (VIDEO)

​ZAGREB - Portal "Index" je pitao prolaznike u Zagrebu kako bi preimenovali hrvatske političke stranke, te kako bi nazvali svoju partiju i koji bi joj bio glavni cilj.

"Pa ne treba. Njih će vrijeme preoblikovati. Ne sekirajte se za to", rekao je jedan muškarac. "Kao sad trenutne stranke? Idioti. Budale", dodao je drugi. "Šabani Republike Hrvatske", kazao je mladić. "Kako bi preimenovala HDZ? Ne znam, možda nešto povezano s Hercegovinom, u tom smislu. SDP? A partija nekakva, ne znam", rekla je djevojka.

Anketa se nastavila:

"Pa SDP-u bi maknula dio 'partije', što mislim da je za ropotarnicu povijesti. Hrvatska demokratska zajednica je zapravo više toliko ofucana da definitivno ne zaslužuje ovu riječ 'demokratska' jer to nije", govori prolaznica.

Bilo je još zanimljivih odgovora:

"To su vam sve lopovi i lažovi tako da ne znam kako bi ih preimenovao, samo znam da su to lopovi", rekao je mladić. "To se ne može preimenovati. To je bez preimenovanja", kazao je prolaznik. "Hmm... Ne bih. Nego bi ih bacila na otok tamo, da malo tamo kopaju i oru. Ne bih se s njima baš petljala. Ne bih išla u koaliciju s njima i ništa takvo", odgovorila je Zagrepčanka koju su anketari sreli.

Mnogi su imali zanimljive odgovore kada su ih pitali kako bi nazvali svoju stranku i koji bi im bio cilj.

"Pa ne znam, možda nešto - 'za boljitak'," kaže mladić. "Hrvatska stranka. Domoljublje uvijek i na prvom mjestu", tvrdi muškarac. "Za kulturu i za ljude koji to vole. Cilj bi bio da budu svi sretni jer s muzikom ljudi postanu najsretniji", govori drugi. "Poštenje", rekla je prolaznica.

Bilo je još ponuđenih opcija:

"Mene uopšte ne zanima politika. Kako bi se zvala? Pa nemam pojma iskreno. Ovo je toliko random pitanje sad što ste me pitali. Stvarno nemam pojma", kazao je jedan mladić. "Svjetlost. A cilj bi bio kraj svijeta", priča muškarac. "Ne znam. Malo sam prazna, empty. Najela sam se, vrijeme je ručka. Morate malo kasnije ta pitanja doći postavljati", zaključila je žena, prenosi "Index".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.