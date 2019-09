Pjesmom najavio ubistvo bivše djevojke?

Stefan Golubović (31), pedagog iz Donjeg Milanovca, koji je u ponedjeljak u beogradskom naselju Kotež ubio bivšu djevojku Marinu Đuričić (30) pa pokušao da izvrši samoubistvo, najavio je svoj krvavi pir u pjesmi koju je sam napisao i otpjevao.

Kako su ispričali Marinini prijatelji nakon stravičnog zločina, Stefan nije mogao da se pomiri sa činjenicom da ga je Marina ostavila i neposredno preij zločina poslao joj je video-spot i pjesmu koju je napisao i posvetio njoj i njihovoj "izgubljenoj ljubavi", piše "Kurir".

Spot u kom se smjenjuju njihove zajedničke fotografije, navodno, traje oko tri minuta. Prema navodima njegovih prijatelja, on je pjesmu napisao dok je patio zbog raskida u Norveškoj i poslao ju je i Marini, ali mu, navodno, ona na to nije ništa odgovorila.

U stihovima, Stefan, između ostalog, kaže da je "dotakao emotivno dno", kao i da su Marina i on bili savršen par.

Prvi dio pjesme govori o tome kako pati zbog kraha velike ljubavi, ali pred kraj pjesme on jezivo pominje da njihova "ljubav sada u sanduku leži", kao i to da će se on sa njene sahrane "podići iz pepela".

Upravo ovi stihovi inspektorima ukazuju na to da je Stefan o zločinu razmišljao i ranije i na ovaj bizaran način ga najavio. On se u pjesmi pita i da li je "zaslužio da bude ostavljen", a napomenuo je i da "zna da Marina sada ima drugog dečka".

Pjesma koju je napisao Stefan:

"Da li je ovo moguće, opet teško dišem? Možda će mi biti lakše kada ovo pišem.

Ponovo sam dotakao emotivno dno, o moj bože, zar sam zaslužio to?

U životu našem najbolje sam htio, ali ona više nije mene dio.

Mi smo se, ljubavi, iz pepela digli, ali do oltara ipak nismo stigli.

Kad stanem pred staklo, ja vidim sebe, ali ja stalno mislim na tebe.

Bili smo, srećo, savršen par, ali je sada to gotova stvar.

Meni je teško, a ona sa drugim. Ne mogu ja nikome da sudim.

Na srcu ožiljak još jedan crtam, dokle ću više ja tugu da gutam?

Obraz moj ponovo je vlažan, ali kažem sebi moraš biti snažan,

to što si miljama od voljenog bića i to što je sad sve završena priča.

Samo guraj naprijed, može to svako, ali vjeruj da to uopšte nije lako.

Svi znamo da umire posljednja nada, a ona je upravo umrla sada.

Sa sahrane njene hoću da bježim, jer ljubav naša u sanduku leži.

Gledam je tužno i suze brišem, grlo me steže pa jedva dišem,

a kad sve to prođe, svi će otići, iz pepela ja se opet moram dići."

Prema pisanju "Kurira, Stefan i Marina raskinuli su kada je on otišao u Norvešku da radi jer ona nije željela vezu na daljinu. On taj raskid nije mogao da prihvati i molio ju je da mu se vrati.

Djevojka je to dugo odbijala, a na kraju ga je blokirala na svim društvenim mrežama kako ne bi mogao da dođe do nje. Stefan je prije nekoliko dana iznenada doputovao iz Norveške i uputio se u stan u Kotežu u kom je sa Marinom živio par mjeseci prije nego što je otišao iz zemlje.

Šta se tačno tada dogodilo nije sasvim jasno, ali komšije su ispričale da su veče prije kobnog dana čule njihovu svađu. Marina se sutradan sestri nije javljala na telefon, pa je djevojka zamolila njenog stanodavca da ode do nje i provjeri da li je sve u redu. On je kroz prozor stana vidio da je Marina na podu, upao je u stan i zatekao nju i Stefana krvave i na podu. Marina je davala znake života još nekoliko sekundi, a potom je izdahnula.

Kako je utvrđeno na uviđaju, Stefan je Marini ispalio dva metka u glavu, a potom je pokušao da izvrši samoubistvo tako što je pucao sebi u usta. Njega su ljekari hitno prevezli u bolnicu gdje mu se već pet dana bore za život.

