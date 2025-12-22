Pjevač o napadu na proslavi ZET-ovaca: Divljački čin, član benda teško povrijeđen (VIDEO)

Ne stišava se bura u vezi skandalozne božićne proslave Sindikata ZET-a, javnog prevoza u Zagrebu, koja je eskalirala u razuzdanu zabavu sa plesom na stolu, a potom i u brutalan fizički napad na članove benda.

Tokom nastupa benda Joy navodno je više gostiju fizički nasrnulo na muzičare, a u napadu je jedan član benda zadobio tjelesne povrede glave i trupa, uključujući posjekotine koje su zahtijevale šivenje, podlive na licu te prelom nekoliko rebara.

O svemu se na Instagramu oglasio pjevač grupe Joy Alen Bičević, prenosi Index.hr.

"Dragi naši,

nastavno na objave po portalima, ovim putem možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice.

Daljnje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca nismo u mogućnosti komentirati obzirom da je istraga u tijeku te bi time kršili tajnost iste, ali svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili.

Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške", stoji u objavi Alena Bičevića.