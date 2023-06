Pjevač zbrinuo bebu koju je otac pretukao: "Samo je bitno da bude iza rešetaka"

Policija je danas uhapsila V.M. (25) iz Beograda zbog sumnje da je pretukao nevjenčanu suprugu i njihovu šestomjesečnu bebu.

Beba se trenutno nalazi u domu folk pjevača Milana Dinčića Dinče, dok je njegova supruga Jelena Dinčić za "Blic" otkrila zastrašujuće detalje.

"To je rođena sestra od moje vaspitačice, koja radi kod mene u vrtiću, pa sam prosto osetila i moralnu dužnost da moram da joj pomognem. Žena je trpela već duže vreme nasilje, ali je pretio da će svašta da uradi, što se i sada plašim da će da ga puste, njega su sad upravo priveli, imam tu informaciju. Ona, dok je tukao samo nju, nije reagovala, međutim, dete je imalo modrice. Ja sam to dete videla, kada je pitam šta je ovo, ona je lagala, te udarilo se ili nešto...", kazala nam je Jelena Dinčić.

Pevačeva supruga tvrdi da je pomenutu djevojku silovao V.M.

"Noćas, kada je i silovao i tukao i dete davio, ona je sačekala da ode na posao, i pozvala nas i otišli smo u Urgentni da sve to prijavi. Supruga njenog su priveli, posle velike borbe i cimanja, priveli su ga. Dete je u podlivima i modricama. Ona još nije došla, mi je čekamo, mi smo uzeli dete, povrede, nagnječenje grudnog koša, sve je to u Tiršovoj utvrđeno, međutim, pošto je silovana, morala je da ide u Višegradsku na pregled, a to ne može dok inspektor ne da nalog. Onda su nju odveli policajci službeno i evo čekam da se vrati", ističe Jelena za "Blic", pa otkriva kako je sad beba.

"Dete je dobro, bebica ima šest meseci, ima vidljive modrice, nešto pre pet ili šest dana, ima ogrebotine po vratu, vide se tragovi od davljenja. Nije nam se žalila pre da je doživljavala nasilje, ali se videlo, dođe kod svoje sestre, vidim je, vidim da je nešto sumnjivo, ali se ona plašila nije smela da kaže. Moj suprug je nju video jutros u Urgentnom, jer sam ja morala da zamenim vaspitačicu na poslu, da bi ona izašla. Ona je žena krajnje slomljena, ponižena, samo su je pitali zašto je sve trpela, a ona je rekla: "Plašim se da će ponovo da izađe". Sve vreme dok smo bili u bolnici, on je slao poruke: "Krenuo sam da vas tražim, sahraniću te kad te nađem". Sreli su se u policijskoj stanici kad je ona bila tamo, isto joj je to rekao. I ona kaže: "Šta sam ja sad uradila, ako oni njega sutra puste?". Preplašena je. Pitam njenu sestru, sad kad je došla kod mene, "što nije prijavila", kaže "plaši se, pustiće ga, još gori će da bude" - navodi Jelena Dinčić.

"Ona nema porodicu, sama je sa sestrom, mama je preminula, što joj je bilo i gore jer nije imala gde da se vrati. On zna da ona nema nikog da stane iza nje, samo su njih dve sestre, drže se zajedno. Komšiluk se ceo ujedinio, njoj ne treba finansijska pomoć, pronaćićemo joj advokata i sve smo uzeli stvari, nama je samo bitno, i zašto sam sve ovo objavila, je da bude iza rešetaka, a ne da bude sutra pušten, uz zabranu prilaska, pa da uradi neku tragediju i da dođe kod nas kući", zaključila je supruga pjevača Milana Dinića Dinče, koji je svojevremeno učestvovao u "Zvezdama Granda".