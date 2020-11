"Plašim se da će i Srbija doći do trenutka da se zaustavi život"

BEOGRAD - Direktor kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji Marijan Ivanuša rekao je da se trenutna situacija u vezi s virusom korona u Srbiji može nazvati trećim talasom, odnosno trećim pogoršanjem epidemije i da postoji bojazan od zatvaranja.

Ivanuša kaže da, ako bi 95 odsto građana koristilo maske, država nikad ne bi došla u situaciju da "zaustavi život", izrazivši bojazan da je Srbija relativno blizu zatvaranja zbog pogoršavanja epidemiološke situacije, ali da taj dan još nije došao.

"Situacija se u posljednjih nekoliko nedjelja kontinuirano pogoršava i, ako se to nastavi, plašim se da će i Srbija doći do trenutka da se zaustavi život. Zatvaranje bi imalo teške ekonomske posljedice, a znamo da one utiču na zdravlje ljudi. Zato SZO smatra da to treba da bude krajnja mjera", rekao je Ivanuša, prenosi "Blic".

On je ocijenio da je nova vakcina protiv virusa korona "ispred vrata", ali da je u početku neće biti dovoljno za sve.

Ivanuša je rekao da treba vakcinisati više od 60 odsto svjetske populacije kako bi bio postignut kolektivni imunitet.

"U decembru će, najvjerovatnije, biti dostupne prve vakcine, ali neće ih biti milijardu ili tri milijarde, već će na raspolaganju biti nekoliko miliona. Neki će je dobiti već tada, ali, da bi se postigao kolektivni imunitet, moraće da prođe još mnogo vremena", rekao je Ivanuša.