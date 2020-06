"Plašim se da rešenja za Kosovo nema"

BEOGRAD - Plašim se da zamrznuti konflikt nije rešenje, ali se plašim i da rešenja za Kosovo nema, rekao je večeras Aleksandar Vučić.

"Ne mogu nikome da kažem da ćemo da rešimo pitanje KiM, jer ja ne znam kako", izjavio je predsjednik i istakao da će se, kada dođe do njegovog susreta s Miroslavom Lajčakom, ponovo govoriti o tehničko-metodološko- formalnim predlozima, kao i implementaciji već potpisanih sporazuma, ali ne i o suštinskom, o nekom prijedlogu, jer prijedloga nema.

"Kada krenemo u razgovore, vjerovatno će reći: hajde da pričamo o sporazumima koji su potpisani i o njihovoj implementaciji", rekao je Vučić gostujući u emisiji Fokus na B92.

Ipak, ističe da je mnogo manje važno kada će se sastati sa Lajčakom, iako se mediji sada bave time da li će to biti 22. jula ili 7. avgusta i slično.

"Koga briga za to kada ćemo se sastati, već šta je agenda i o čemu ćemo da razgovaramo, je l to da mi priznamo a da dobijemo šta, a zbog čega bismo mi to uradili. Kada ih to pitam, ne kažu mi ništa", naveo je Vučić i dodao da to uvijek pita javno.

Ne stidim se toga i ne plašim se, dodao je predsjednik Vučić.

"Kažu - mi smo veliki rodoljubi i nećemo da izadamo, ali stvari su mnogo ozbiljnije i teže nego što želimo da ih predstavimo", naveo je Vučić i istakao da taj problem ne može lako da se riješi, a naročito ne tako kako kažu oni iz beogradskih kafića da će biti lako.

"Kada to kažu da će biti lako, to je uvreda za istoriju i sve naše poginule koji su branili Kosovo i Srbiju", naglasio je Vučić.

Dodaje da nije ni od koga dobio ni ideju kako bi to trebalo da izgleda.

Upitan ko je bolji posrednik u rješavanju pitanja KiM, Vučić je rekao da će svakako i jedni i drugi da traže nezavisnost Kosova, kao i da za nas moraju da budu kredibilni partneri i Evropa, SAD, Rusija i Kina.

Suviše smo mali da bi mogli uvek da govorimo sve što mislimo i znamo, dodao je Vučić.

Ističe da je sigurno da ima više iskustva i saznanja nego najveći broj ljudi po pitanju KiM, ali da o tome ne može da govori kako ne bi ugrožavao budućnost zemlje.

Predsjednik kaže da ima jedna poslovica u selu kod njegovog oca: Zmiju glavi ispod nje se vadi i dodaje da je to suština cijele stvari.