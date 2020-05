Platio kaznu jer je obrađivao njivu: "Nema opasnijeg virusa od vlasti"

Dragutin Hanžek (52) iz naselja Grede, na području opštine Maruševec, 20-tak kilometara od Varaždina do prije nekih mjesec i po dana bio je gotovo nepoznat u svojoj opštini.

Dolaskom pandemije i njegovim kršenjem izolacije jer je iz kuće izašao na njivu kako bi rastresao gnojivo postao je poznat široj javnosti. Sanitarna inspekcija mu je dan nakon policijske provjere donijela rješenje o plaćanju kazne od 8.000 kuna(2.067 KM). Upravo ta kazna mu je donijela određenu "popularnost". Jedni su ga na društvenim mrežama "kleli" da ugrožava okolinu jer je izašao iz kuće dok su ga drugi podržavali. Stekao je više neprijatelja nego prijatelja.

On se 12. marta vraćao poslodavčevim kamionom iz Italije. Kaže da su na obje Slovenačke granice bile neopisive kolone, radi korona virusa. Sve zajedno je proveo gotovo 20 sati dok nije ušao u Hrvatsku.

"Sve to vrijeme sam bio u kabini kamiona. Sat vremena koji sam proveo na traktoru kad sam odvezao gnojivo me stajalo velike kazne, a kao da to nije isto. Bio u kamionu ili u traktoru", pita se Dragutin.

"Nakon deset sati koliko sam proveo na granici Dubrava Križovljan, uručeno mi je na terminalu rješenje o samoizolaciji u trajanju od 14 dana, počevši od 14. ožujka. U dvorištu imamo gnojnicu koja je bila puna, i ja sam u vrijeme kad nigdje nikoga nije bilo, gnoj natrpao na prikolicu. Zvao sam sve po redu. Od stožera koji donosi mjere o virusu, do policije i pitao ih smijem li odvesti gnoj na polje, gdje sam imao namjeru posaditi kukuruz na dva hektra koliko imamo. Nitko mi nije znao točno reći osim policije. Rekli su da ne smijem. Kako se bližilo vrijeme sadnje kukuruza, to sam odvezao gnoj na polje koje je u blizini kuće. Naravno postoje i dobre duše i netko me prijavio", pojašnjava svoj "put" prema kazni.

Odmah je došla policija u kući i pitali su ga je li izlazio iz kuće.

"Gledajte ja sam pošten čovjek i ne mogu poput Plenkovića gledati ljude u oči i lagati im. Rekao sam istinu, iako policajci nisu imali nikakav dokaz. Sutradan je došla Sanitarna i uručili su mi rješenje o kazni od 8.000 kuna", kaže ogorčeni čovjek i postavlja pitanje, je li kazna od 8.000 kuna za prilike u Hrvatskoj primjerena, te daje odgovor da je u Italiji kazna 250 evra, a zna se koliko je puta tamo standard veći.

Platio je u roku dva dana 2/3 kazne i to iznos od 5.400 kuna. Za taj iznos treba raditi 40 dana.

2To da će se smjeti ići na izbore i napustiti kućnu izolaciju me dotuklo, jer ispada da kad paše HDZ-u korona nije ništa opasno već se radi o nekakvoj prehladici. HDZ izgleda ne preže ni pred čime kako bi ostali na vlasti. Budem otišao na biralište, ne da zarazim nekog, jer veće zaraze od kuge koja vodi ovu državu nema. Srozali su nas na posljednje mjesto u Evropi, pa to je van svake pameti", kaže bez dlake na jeziku.

Dodajući da svašta vladajući mogu smisliti samo da ostanu u sedlu.

"Moj glas oni ne mogu dobiti, pa da mi život ovisi o tome. Kažu da je korona opasna, ali nema opasnijeg virusa od vladajućih. Oni poput crne kuge ostavljaju posljedice iza sebe, i trebati će stoljeća da se oporavimo", rezolutan je Hanžek.

Upitan za razmjere štete samo je ljutito odmahnuo rukom te kazao kako je kasno za sadnju kukuruza, sjeme mu je propalo, a po svemu sudeći će morati vratiti i 2.000 kuna poticaja koji je dobio za sadnju.

"Šteta je za moju obitelj koja živi od svog rada i plaća troškove studija kćeri velika i svaka kuna je dragocjena. Kad bi sad išao zbrajati zaboljela bi me glava", kazao je za portal "24sata.hr" ogorčeni čovjek.

(24sata.hr)