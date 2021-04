Plenković: Do kraja juna stiže 747.000 doza Pfizerove vakcine

ZAGREB - Hrvatska će do kraja juna dobiti 747.000 vakcina "Pfizer-BioNTech", rekao je premijer Andrej Plenković.

On kaže da su ove vakcine za Hrvatsku obezbijeđene nakon niza razgovora proteklih dana vođenih na nivou premijera zemalja članica EU, kao i pregovora na Odboru stalnih predstavnika u Briselu.

Plenković je rekao da je stav Hrvatske bio da se 10 miliona doza vakcine "Pfizer" treba raspodijeliti u duhu evropske solidarnosti, prenose hrvatski mediji.

"To podrazumijeva da one zemlje koji su trebale do sada dobiti više vakcina AstraZeneca prime više doza Pfizera i time kompenzuju nedostatak koji se nije mogao predvidjeti zbog sporije proizvodnje i distribucije", rekao je Plenković.

Na 27 država članica EU biće raspodijeljeno 70 odsto tih doza, u zavisnosti od broja stanovnika, dok će 30 odsto pripasti Bugarskoj, Hrvatskoj, Letoniji, Estoniji i Slovačkoj, koje najviše zaostaju u vakcinaciji.