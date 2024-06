Plenković: HDZ će podržati Pupovca

ZAGREB - Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da će HDZ poštovati odluku Kluba nacionalnih manjina ukoliko predlože Milorada Pupovca za predsjednika Odbora za manjine i ljudska prava.

Plenković je u Banskim dvorima na prvom koalicionom sastanku nove parlamentarne većine rekao da je riješeno pitanje predsjednika saborskog Odbora za manjine i ljudska prava.

"Koliko ja razumijem predstavnike i kolege iz Kluba nacionalnih manjina, predsjednik Odbora bi trebao biti Pupovac. Prema tome, ako je on predstavnik, on će biti izglasan običnom većinom kad se to stavi na dnevni red i na dan glasanja, kako odluči predsjednik Hrvatskog sabora", naveo je Plenković.

On je rekao da Klub nacionalnih manjina uvijek daje svog predstavnika da bude predsjednik toga odbora, prenosi HRT.

"Mi ćemo kao HDZ poštovati tu tradiciju i drugi su se partneri s tim složili", naveo je Plenković, prenosi Srna.

On je rekao da će Domovinski pokret tome protivi, te da će glasati u skladu s tim kada budu vidjeli ko će biti kandidat.

"To je na njima, ali koalicija će normalno funkcionisati", rekao je Plenković.

