Plenković: HDZ sa "Osmorkom" pokušava ono što nije moglo sa SDA

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo zbog najava o brzom formiranju vlasti na nivou BiH i naveo da Hrvatski narodni sabor i HDZ sada očito nastoje sa "osmorkom" postići ono što se nije moglo sa SDA.

"Veselimo se najavama o brzom formiranju vlasti, što je sasvim druga situacija nego ranije", rekao je Plenković za HTV i izrazio zadovoljstvo zbog toga što će Borjana Krišto iz HDZ-a BiH biti predsjedavajuća Savjeta ministara.

On je naglasio da je za to da se obnovi povjerenje i dijalog između Hrvata i Bošnjaka u BiH jer je to ključno za dobro funkcionisanje Federacije BiH.

Plenković je ponovio da Hrvatska snažno podržava davanje kandidatskog statusa BiH, o čemu će se odlučivati na samitu čelnika EU u četvrtak.