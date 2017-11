Plenković: Hrvatska izložena hibridnom medijskom ratu

BRISEL/ZAGREB - Hrvatski predsjednik Andrej Plenković izjavio je danas u Briselu da nije detaljno upoznat sa medijskim prepcavanjem u vezi sa izvještajem tajne službe o mogućoj ugroženosti nacionalne bezbjednosti zemlje zbog situacije u Agrokoru, ali je dodao da samo naivni mogu da misle da Hrvatska nije izložena "hibridnom medijskom djelovanju".

To je, međutim, suprotno onom što je konstatovano u izvještaju Sigurnosno obavještajne agencije (SOA), koja slučaj Agrokor prati od ove godine, a koja je istraživala ovakve navode i u posebnom pripremljenom izvještaju koji je proglašen državnom tajnom, u kojem se kaže da "nisu pronađeni elementi za tvrdnju da se u Hrvatskoj vodi medijski hibridni rat".

Plenković je, pak, uoči početka samita EU i šest zemalja štočnog partnerstva, rekao da treba pogledati temu današnjeg sastanka.

"Glavna tema sastanka Istočnog partnerstva je hibridno medijsko djelovanje. Pogledate reference na brojne izbore, referendume koji su održani u Evropi. Samo naivni ljudi mogu misliti da Hrvatska nije dio tog procesa", rekao je Plenković, odgovarajući na pitanje vodi li se u Hrvatskoj medijski rat.

Plenković je rekao da nije detaljno upoznat s medijskim prepucavanjem u vezi s izvještajem Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) o mogućoj ugroženosti nacionalne sigurnosti zbog stanja u Agrokoru, što je bio temelj za jučerašnju raspravu na saborskom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

"SOA podnosi izvještaj o svim pitanjima koja su releventna za Hrvatsku, bilo da je riječ o sigurnosnom aspektu u doslovnom smislu, bilo s aspekata privredne i finansijske krize. Stanje u Agrokoru početkom godine bilo je takvo da je zahtjevalo posebni zakon i posebni angažman. Prema tome, sve što se radi u ovom trenutku je dugoročno restrukturiranje i održivost radnih mjesta, funkcionisanje kompanija, generisanje novih prihoda i naravno nagodba s povjerenicima, to je ono što je najbitnije", rekao je Plenković.

Kako su ranije prenijeli hrvatski mediji, pozivajući se na svoje izvore, bezbjednosna analiza upozorava da se visokim rizikom smatra činjenica što Lex Agrokor nije primijenjen u zemljama u kojima taj koncern posluje.

Izveštaj SOA je juče razmatran na parlamentarnom odboru za unutrašnju politiku i bezbjednost, a u njemu još piše da bezbjednosne službe procjenjuju da postoji značajan rizik i opasnost od velikog broja domaćih i međunarodnih tužbi zbog kojih prijeti opasnost od gubitaka u koncernu.

Upozorava se i na projekciju rizika, koji bi mogao značiti gubitak radnih mjesta u sadašnjem koncernu Agrokor.

S obzirom na to da je u sistemu tog koncerna zaposleno 40.000 radnika, gubitak radnih mjesta smatra se ozbiljnim rizikom u procjeni sigurnosnog stanja u zemlji.

Inače, SOA intenzivno prati Agrokor tek od aprila 2017.

Na konstataciju da i Evropska komisija navodi stanje u Agrokoru kao jedan od rizika za ekonomske prognoze, Plenković je rekao da su to bitno različite stvari.

"Ovo je bio sastanak Odbora sazvan na inicijativu opozicije zastupnika, gdje su hteli malo da drže tu temu u fokusu, kao što to i inače rade u posljednje vrijeme. Vlada, za razliku od njih, ima vrlo kontinuiran, konzistentan stav. Imali smo problem, našli smo način kako da ga rešavamo, držimo se te linije, postoje rokovi u zakonu i do tih rokova, bilo da je to u aprilu ili julu, nastojaćemo da postignemo nagodbu, imati održivost kompanija u budućnosti, održati radna mjesta i stabilnost hrvatske ekonomije. To je jedino zbog čega smo mi angažovani", rekao je premijer.