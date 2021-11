Plenković: Hrvatska prelazi 10.000 mrtvih od korone

ZAGREB - Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da će Hrvatska danas premašiti broj od 10.000 preminulih od ili sa kovidom, što je strašno, kao i da proteste protiv kovid potvrda podstiču politički eksponenti i oni koji su, kako je rekao, "zaštićeni kao lički medvjedi".

Plenković je na u otvorenom dijelu sjedice Vlade konstatovao da je broj zaraženih virusom korona u porastu.

"U Hrvatskoj imamo porast od 58 posto u dvije sedmice. Mi smo već 20 mjeseci u borbi protiv kovida i pozivamo građane da se pridržavaju svih mjera koje su na snazi", rekao je Plenković i ponovo apelovao na građane da se vakcinišu protiv korone.

Poručio je da pandemija ne jenjava, a broj ljudi koji su preminuli se povećava.

"Danas će, kad izađu podaci, premašiti broj 10.000 mrtvih od ili sa kovidom. To je strašno", rekao je Plenković i istakao da bi taj broj trebalo da bude dovoljan razlog ljudima da se vakcinišu.

Govoreći o kovid potvrdama, koje su od juče u Hrvatskoj obavezne, a zbog kojih su otpočeli protesti onih koji im se protive, Plenković kaže da kovid potvrda ne znači obavezna vakcinacija, već mogućnost da ste, kako je kazao, "ili prebolili kovid ili ste se vakcinisali ili ste se testirali i nemate kovid".

Komentarišući proteste zbog kovid potvrda, premijer je rekao da ispada se oni događaju zbog testiranja, a ne vakcinisanja.

Primjetio je i da proteste podstiču politički eksponirani ljudi.

"Ne vjerujem da je njima bris problem. Pogotovo onima koji podstiču na proteste, a primili su jednu, dvije ili tri doze. Zaštićeni su kao lički medvjedi, a podstiču neposlušnost", rekao je Plenković i dodao:

"Zato sam naložio ministrima da uvedemo sankcije za ove koje će se ponašati da odluke koje Štab donosi na osnovu zakona bagatelizuju, ignorišu i pozivaju na građansku neposlušnost. To ne dolazi u obzir."

Vlada će po tom pitanju, kazao je, biti čvrsta i istraće u tome.

"Zato očekujem promjene zakona, prekršajne sankcije za one koji misle da su tako jako pametni, pametniji nego većina ljudi na svijetu. E nisu. Nisu pametni. Ovakvu demagogiju, populizam i podilaženje nepotrebnim strastima, mislimo da to nije ni normalno ni korektno. Ako imaju neku drugu političku ambiciju, onda neka to kažu, nego glume velike slobodare a zaštićeni su booster dozom kao lički medvjedi", rekao je Plenković.