Plenković: Hrvatska za nastavak dijaloga, Srbija mora osuditi Šešeljev čin

ZAGREB - Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković kazao je u četvrtak kako Hrvatska očekuje da Srbija oštro i nedvosmisleno osudi jučerašnji incident Vojislava Šešelja i da nastavak odnosa sa Srbijom bude u kontekstu te osude.

Predsjednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj u srijedu je na ulazu u Narodnu skupštinu zajedno s još jednim poslanikom SRS-a Filipom Stojanovićem oskvrnuo hrvatsku državnu zastavu, a nakon toga je članove hrvatske saborske delegacije grubo izvrijeđao.

"Najoštrije osuđujem taj Šešeljev incident", kazao je Plenković na početku sjednice Vlade Republike Hrvatske te dodao kako je Šešelj oštetio hrvatsku zastavu i vrijeđao saborsku delgaciju, prenosi Hina.

Vlada podržava odluku predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da prekine posjetu Srbiji.

"Očekujem da Srbija oštro i nedvosmisleno osudi taj akt zastupnika u skupštini koji je još jednom ponovio svoju oštru i bezobzirnu retoriku i ponašanje prema Hrvatskoj", rekao je Plenković.

Naglasio je kako očekuje da nastavak dijaloga i odnosa s Republikom Srbijom bude u kontekstu njihove osude takvoga ponašanja. Dodao je i kako je jučerašnje otvaranje predstavništva HGK nakon Šešeljevog incidenta bio jasan signal da Hrvatska želi nastaviti unaprjeđivati odnose i razviti trgovinsku razmjenu, privrednu saradnju, raditi na dobrosusjedstvu, ali kako su "ovo prethodna pitanja koja je nužno vrlo jasno osuditi".

"Vlada će nastaviti graditi odnose da susjedima, a na ovakove poteze ćemo reagirati odlučno i primjerno u zaštiti digniteta simbola hrvatske države i dostojanstva RH u cjelini", rekao je Plenković.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković juče je po povratku iz Beograda izjavio da su tamošnje vlasti relativizovale incident koji je izazvao Vojislav Šešelj u parlamentu Srbije.

Prvi predsjednik Sabora u istoriji koji je posjetio Srbiju dodao je da nije imao drugog izbora nego vratiti se jer su, kako je kazao "htjeli zaštititi dignitet hrvatske države".

Šešelj je, prema tvrdnjama očevidaca, u predvorju Skupštine Srbije presreo delegaciju Sabora, istrgnuo hrvatsku zastavu, počeo je gaziti i psovati Jandrokoviću "mater ustašku" te poručio da "pozdrave (čelnika hrvatske manjine u Srbiji Tomislava) Žigmanova", kojem je prošle sedmice prijetio ponavljanjem zločina za koje je osuđen u Hagu.

Njegov čin osudile su prvo predsjednice Skupštine Srbije Maja Gojković i Vlade Srbije Ana Brnabić, no Jandroković smatra da su relativizovale gaženje hrvatske zastave.

"Moglo bi se polemizirati s načinom kojim su osudili taj događaj jer su ga, po mom mišljenju, pokušale relativizirati", rekao je predsjednik Sabora.

Gojković je incident uporedila s protestima koji su pratili nedavnu posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj, a Jandroković joj poručio da ta dva događaja "nemaju nikakve veze" i u tom trenutku zatražio da predsjednik Aleksandar Vučić bude jasniji od Gojković i Brnabić.

Vučić se oglasio nešto kasnije i osudio incident u kojem je haški osuđenik i poslanik u skupštini Srbije Vojislav Šešelj gazio hrvatsku zastavu i nazvao taj čin nedopustivim, ali je i on povukao paralelu s incidentima tokom njegove posjete Zagrebu.

"Sve što se danas dogodilo izuzetno je štetno za Srbiju. Kao predsednik Republike Srbije osuđujem svaku vrstu nasilja i svaku vrstu pretnji, gaženje i paljenje hrvatske ili bilo koje zastave suverene zemlje", rekao je.

"Ne zaboravite, nekoliko srpskih zastava je spaljeno dan prije nego ću doći u Zagreb. Na dan kada sam bio u Zagrebu jedan njihov poslanik me je jurio po ulicama. Vređali su me, nazivali najgorim četnikom, najpogrdnijim imenima i to meni nije bio dovoljan razlog za napuštanje Zagreba jer sam smatrao vrlo važnim da razgovaramo", rekao je Vučić.