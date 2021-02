Plenković: Italijanski poslanici htjeli da izazovu incidente i naruše naš ugled

ZAGREB - Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković danas je u razgovoru sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sasolijem izrazio protest zbog posjete četvoro italijanskih poslanika zelenoj granici Hrvatska i BiH za koje je rekao da su željeli da izazovu incident.

Plenković je naveo da je riječ o privatnoj posjeti četvoro poslanika i da je cilj bio da se "izazovu incidenti i naruši međunarodni ugled Hrvatske uz nepoštovanje njenih zakona i institucija", saopšteno je iz hrvatske Vlade.

On je u razgovoru putem video-veze prenio Sasoliju da je Hrvatska diplomatskim putem upozorila poslanike da ne mogu samovoljno prelaziti granicu gdje je to zabranjeno i uputila ih na prelazak granice na zakonit način na zvaničnom graničnom prelazu, alu su to oni, kako je pojasnio, ignorisali.

Plenković je, između ostalog, izrazio očekivanje da se takva provokacija više neće ponoviti.

U razgovoru je obostrano potvrđen privatni karakter posjete italijanskih socijalističkih poslanika u Evropskom parlamentu i činjenica da to ni na koji način nije bilo organizovani niti je to odobrio Evropski parlament, prenose hrvatski mediji.

Četiri evroparlamentarca - Pijetro Bartolo, Alesanda Moreti, Pjer Frančesko Majorino i Brando Benefei za vikend su došli na granicu između BiH i Hrvatske da bi se uvjerili kako Hrvatska postupa prema migrantima, ali hrvatska policija je to spriječila bez argumenata.

Riječ je o članovima kluba Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu.