Plenković: Milanović je štetočina kakvu Hrvatska nije vidjela

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je danas tokom boravka na Hvaru da je predsjednik Zoran Milanović "štetočina kakvu Hrvatska nije vidjela".

"Taj čovjek je je napravio toliko štete, nema koje mostove nije porušio. Da vodimo njegovu spoljnu politiku, ne bi bilo ni EU, ni Pelješkog mosta… Nema koga nije uvrijedio. Ako je to spoljna politika na koju se treba referisati, onda - on je predsjednik i govori šta govori, ali svi ti ljudi nakon njega zovu nas i kažu nam 'Hvala Bogu što postojite', rekao je Plenković, prenosi N1.

Premijer je rekao da zahvaljujući Milanovićevoj politici niko više nije voljan da pomogne da se riješi hrvatsko pitanje u BiH.

"On valjda misli da u fazi drskog govora prema svima treba da se ophodi na divljački, prostački način... Ako je to njegov stil, odgovaraj za to. Ako ljudi to cijene, meni je žao. Srećom, postojimo mi", rekao je Plenković novinarima.

Na pitanje o stavljanju Hrvatske na listu neprijateljskih zemalja za Rusiju, Plenković je odgovorio kratko: "U dobrom smo društvu".