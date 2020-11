Plenković: Milanović opsjednut sa mnom

ZAGREB - Milanović je opsjednut sa mnom, poručio je danas hrvatski premijer Andrej Plenković povodom novih optužbi i kritika hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

"Nisam pogledao sve što je on izgovorio. Sve više se pojavljuje neka vrsta opsjednutosti. Milanović je opsjednut sa mnom. Nastoji jako da potcijeni aktivnost koju sam imao u Briselu i Parizu", istakao je Plenković, preneo je portal Index.

"On je isto bio u Briselu, šta je tad uradio, kupio polovni auto? To je taj nivo. Mojih pet godina u Parizu su mi jako pomogle da sagledam svijet, da dobijem drugu diplomatsku optiku. Razlika između mojih i njegovih dostignuća je enormna", naveo je on.

"Kilavac, jel to kad patriotski padneš s Patrije? Opsjednut je košarkom, da na trepavicama stojim ne može me pobijediti. Dam mu 10 bodova prednosti", odgovorio je Plenković i dodao da je Milanović ucvijeljen i da još pati jer je izgubio na izborima od Plenkovića.

"Nikad mi nije ni čestitao, nakon pet godina", dodao je Plenković.

On je sazvao pres-konferenciju o rejtingu, a šest minuta je potrošio na Milanovića, navodi hrvatski portal.

Na pitanje do kada će trajati to prepucavanje, Plenković je rekao: "Zašto da ja zaćutim ? Mnogi su zaćutili nakon afere Janaf. To je bit o kojoj vi ne pitate. Nakon toga kreće tirada prema svima. Nećete valjda očekivati od mene, kilavca, da ja ćutim? Pa šta je vama, pa to je politika", kazao je Plenković.