Plenković: Mogu i ja da kažem da Milanović laže

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je danas prozivke predsjednika Zorana Milanovića na racun Vlade i šefa njegovog kabineta Zvonimira Frke Petešica, ocijenivši da predsjednik države "igra političku utakmicu opozicije" i da može i on za Milanovića da kaže da je "korumpiran, banda i da laže".

Plenković je u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru nakon sjednice Odbora za nacionalnu bezbjednost odgovarao na pitanja u vezi s izjavom Milanovića o državnim nekretninama i Frki Petešiću i poručio da je vlada stabilna, a da Milanović kao predsjednik države izvan svih dosadašnjih okvira "igra političku utakmicu opozicije", prenosi Hina.

"Možda je alergija, možda jugo, možda neki drugi simptom ili fenomen s kojim je opterećen. Nije on taj koji odlučuje o tome kakva će Vlada da bude i ko će da bude u njenom sastavu, ko će da radi koji posao, niti koliku će podršku zastupnika u Saboru da ima. Vlada je stabilna, a to što on igra političku utakmicu opozicije, to je izvan svih dosadašnjih okvira, prakse predsjednika ili predsjednica Republike, da baš kontinuirano optužuje Vladu, ministre za korupciju, ili da naziva neke meni bliske saradnike bandom", rekao je Plenković.

Hrvatski premijer je dodao da i on može za Milanovića da kaže da je "sigurno i on korumpiran, banda, i da laže" kada govori o tome da je neko počinio krivično djelo u vezi prebivališta ili boravišta.

"Ne znam kakav to pravnik moraš da budeš, pa da izađeš s definicijom da je to krivično djelo", kazao je Plenković i ponovo potvrdio da je Frka Petešić postupio u skladu sa propisima u vezi a prijavom prebivališta u Salima na Dugom otoku, odnosno dobijanja na korišćenje državnog stana u Zagrebu.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je ranije da je Vlada premijera Andreja Plenkovića najkorumpiranija hrvatska vlada, uz objašnjenje da kritike upućuje "zbog nemara, neznanja i nekompetentnosti njenih članova".

Plenković štiti ljude koji su korumpirani, rekao je Milanović za RTL Danas i dodao da to ne može drugačije da nazove.

Kako je tada prenela Hina, hrvatski predsjednik je kritikujući Plenkovića i Vladu naveo primjer šefa kabineta premijera Zvonimira Frku Petešica koji je, kako tvrdi, svesno lažno prijavio prebivalište, "s potpunom svešću o protivpravnosti i zabranjenosti i kažnjivosti onoga što radi" i uz zaštitu premijera.

On je ponovio i svoj stav da Državno tužilaštvo Hrvatske (DORH) "ne postoji" nakon skandala s bivšom ministarkom Gabrijelom Žalac i ponovo ocijenio da Hrvatska nikad nije imala korumpiraniju Vladu, te dodao kako "ti ljudi preziru zakone", navela je Hina.

Inače, hrvatski je predsjednik odbacio navode Plenkovića o tome da je "lider opozicije".

"Ne samo da nisam, nego se loše osjećam u ovoj poziciji. I sve ovo što moram da govorim i govoriću u stvari mi pada kao jedan nepotreban teret. To nije primarno moj posao, ne bi trebalo da bude moj posao", dodao je Milanović.