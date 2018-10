Plenković: Na izborima u BiH izigran smisao i duh Dejtona

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da da je na proteklim izborima u BiH izigran smisao i duh Dejtonskog sporazuma kada je riječ o izboru člana Predsjedništva BiH na prostoru Federacije BiH.

"Nije došlo do izbora legitimnog predstavnika, dakle predstavnika za kojeg bi glasala većina hrvatskog naroda u BiH, naprotiv. Dragan Čović je dobio 80 odsto glasova Hrvata, a nedostajalo mu je 70.000 glasova da dostigne Željka Komšića. To je poruka Hrvatima u BiH, koju oni ne mogu nikako iščitati kao pozitivnu od većinskog bošnjačkog naroda", rekao je Plenković.

On kaže da je šefovima država i vlada Evropske unije temeljno objasnio ovu poruku izigravanja duha Dejtona, te da je većina njih shvatila o čemu je riječ.

"Zato je i uslijedila podrška, odnosno razumijevanje bugarskog premijera Bojka Borisova, mađarskog premijera Viktora Orbana, francuskog predsjednika Emanuela Makrona, španskog premijera Pedra Sančeza, dok je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednosti Federika Mogherini, takođe, uvažila argumentaciju", rekao je Plenković za "Slobodnu Dalmaciju".

On kaže da je dogovoreno da se rasprava o rezultatima izbora u BiH stavi na dnevni red sjednice ministara spoljnih poslova EU i da se detaljno vidi kako riješiti pitanje pravednog izbornog zakona čije bi provođenje u skladu sa presudom Ustavnog suda u slučaju "Ljubić" onemogućila ovakve scenarije.

"Smatram da bi to bilo u interesu cijele BiH, a ne, kako se to nastoji prikazati, u interesu jedne stranke ili jednog naroda. To je u korist dugoročne stabilnosti BiH i dobrih odnosa među svim njenim konstitutivnim narodima, koji i stvarno trebaju biti ravnopravni u institucijama", poručio je Plenković.

On ističe da je Hrvatska potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma i najzainteresovanija zemlja za evropsku budućnost BiH, ali i za ravnopravnost Hrvata u BiH.

"Mi smo prije dvije godine bili toliko angažovani u političko-diplomatskoj ofanzivi da se podnese zahtjev za članstvo BiH u EU da smo tada u Evropskom parlamentu dali solidan doprinos lobističkom naporu i pomogli BiH puno više nego neke države članice. Nisu svi tada na to blagonaklono gledali. Evropski put ključan je za nastavak reformi i kvalitetniji život svih ljudi u BiH", rekao je Plenković.