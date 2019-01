Plenković: Nećemo trpjeti optužbe za veleizdaju

ZAGREB - Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković na početku sjednice Vlade se osvrnuo na aktualno prijepodne juče održano u Saboru i na incident koji se pritom dogodio nakon što je poslanik Mosta kazao kako radi za interese Srbije.

Govoreći o juče održanom aktualnom prijepodnevu u hrvatskom Saboru, premijer Andrej Plenković je ocijenio kako su članovi Vlade u odgovorima na pitanja i kritike saborskih zastupnika argumentovano odgovorili i prezentirali ključna postignuća Vlade.

Osvrnuo se posebno na godišnju raspravu koja se vodila o izvještaju sa sastanaka Vijeća Evrope, a tokom koje se dogodio incident.

"Ona je rezultirala jednom novom salvom uvreda, laži, difamacija, a ovaj puta i kleveta, čak i optužbi potpredsjednice Vlade (Marije Pejčinović Burić) i mene osobno za veleizdaju. To je jedna nova formulacija kojoj smo svjedočili od zastupnika Mosta. Smatram da je to apsolutno neprihvatljivo, da je to ona granica gdje mi kao političari koji smo u političkoj borbi ne možemo i nećemo trpjeti", kazao je Plenković.

Ocijenio je kako je riječ o kontinuisanom doprinosu stranke Most pojačanju spirale govora mržnje te dodao kako s njima kao političkim akterima HDZ ni u jednoj varijanti neće sarađivati.

"Smatram da je naša odgovornost bitnija za toleranciju i suživot, jer ne želimo da se kao plodovi takvih nastupa događaju problemi u realnom životu naših sugrađana", poručio je premijer Hrvatske.

Naime, juče su se tokom aktualnog prijepodneva u Saboru dogodila dva incidenta. Najprije je ministar obrane Damir Krstičević iz ruke istrgnuo igračku avion F-16 opozicionom poslaniku, koji mu je igračku htio uručiti kao kritiku propalog dogovora o kupnji tih aviona od Izraela, i bacio je o pod.

Potom je, nakon verbalnog sukoba u kojem je premijera Andreja Plenkovića i ministarku spoljnih poslova Mariju Pejčinović Burić zastupnik Mosta Nikola Grmoja nazvao poslanicima srbijanskih interesa, premijer Andrej Plenković sa svog mjesta krenuo prema Grmoji, u čemu su ga zaustavili drugi poslanici.