Plenković: Protesti u Sarajevu grozni

DUBROVNIK - Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocijenio je da su protesti u Sarajevu u vezi sa izmjenama Izborog zakona i ustavnih promjena u Federaciji BiH (FBiH) "grozni i neprihvatljivi", te da dokazuju da je "Pelješki most nužnost".

"Jučerašnji događaji u Sarajevu, grozni i neprihvatljivi, pa čak i prijeteći Šmitu, pokazuju da Pelješki most Hrvatskoj nije luksuz, on je nužnost", rekao je Plenković u Dubrovniku na predstavljanju monografije Pelješki most.

On je istakao da je Pelješki most oličenje onoga što je Hrvatska danas, a u odnosu na ono što je ranije željela biti, prenosi N1.

"Mi strateške nacionalne interese ostvarujemo sa izrazito osnaženim međunarodnim položajem i punim samopouzdanjem i vizijom u ono što radimo", rekao je Plenković.

Pelješkim mostom, koji će svečano biti otvoren večeras, saobraćajno će biti povezan jug Hrvatske sa ostatkom zemlje.