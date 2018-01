Plenković: Sačuvati sjećanje na tragediju jevrejskog naroda

ZAGREB - Predsjednik vlade Andrej Plenković izjavio je danas da je neophodno sačuvati sjećanje na žrtve i tragediju jevrejskog naroda širom Evrope, uključujući i Hrvatsku.

Kako je saopšteno iz kabineta premijera, Plenković je povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, rekao da je neophodno sačuvati sjećanje na žrtve kako bi, kako je rekao, Hrvatska mogli uistinu ostati posvećena borbi za društvo oslobođeno svakog oblika mržnje i netolerancije.

Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta Evropa i svijet prisjećaju se sistemskog progona, genocida i strašnog stradanja jevrejskog naroda, ne zaboravljajući pritom ni progone kojima je bio izložen romski narod te ostale žrtve nacističkog režima, prenijela je HINA.

Plenković naglašava kako je to prilika za prisjećanje na to najmračnije razdoblje istorije čovječanstva, na patnju miliona nevinih žrtava, njihovih porodica i potomke, ali i na sve one hrabre pojedince koji su se, izlažući vlastiti život, suprotstavili nepravdi i zlu da bi spasili svog bližnjeg, poput 115 hrvatskih Pravednika među narodima kojima se danas kao narod ponosimo.

"Budućim generacijama dugujemo razvijanje međusobnog razumijevanja i poštovanja kako isključivost, ekstremizam i netrpeljivost ne bi nikad ponovno prevladali u Hrvatskoj i Evropi“, izjavio je hrvatski premijer.

Plenković kaže da su stoga sloboda i jednakost, uvažavanje različitosti i nacionalna ravnopravnost, kao i neotuđivo dostojanstvo svake ljudske osobe utkani u temelje hrvatskog ustavnog poretka i rad na njihovoj promociji ostaje trajni zadatak.