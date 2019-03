Plenković: Treba imati jednu komemoraciju u Jasenovcu

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da vlada Hrvatske smatra da treba održati jednu jedinstvenu komemoraciju u Jasenovcu.

"Pozivi su poslani i ona će se održati sredinom aprila", najavio je Plenković, dodavši da će vlada biti tamo te da razgovaraju sa Savezom antifašista, predstavnicima jevrejskih udruženja, Srba i Roma.

"Vjerujem da bi to bili važni iskoraci za pitanja sećanja, pomirenja i osude zločina koji su se dogodili u Jasenovcu. Ja tu nemam nikakvih dilema", poručio je on, prenosi Hina.

Upitan je li o tome razgovarao s predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem, Planković je kazao da očekuje taj susret.

Plenković: Terorista s Novog Zelanda boravio i u Hrvatskoj

Hrvatski premijer Andrej Plenković potvrdio je danas da je napadač na džamije na Novom Zelandu krajem decembra 2016. i početkom 2017. godine boravio u Hrvatskoj.

Na pitanje novinara jesu li istinite informacije da je Brenton Tarant boravio i u Hrvatskoj, Plenković je odgovorio potvrdno, prenosi Hina.

"Dobio sam informacije da je to tačno, koliko sam vidio, on je boravio u Hrvatskoj krajem decembra 2016. i početkom 2017. godine. To je ono što u ovom trenutku znamo, to je jedan grozan, gnusan teroristički čin i mi ga osuđujemo", rekao je Plenković.

Upitan da li zna iz kojih je Tarant razloga bio u Hrvatskoj, on je kazao da službe rade na tome.

Prema njegovim riječima, do napada na Novom Zelandu, "ta osoba nije baš bila u fokusu hrvatskih institucija".

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske ranije danas je potvrdilo da je napadač na džamije u novozelandskom Krajstčerču, Australijanac Brenton Tarant (28), krajem 2016. i početkom 2017. boravio i u Hrvatskoj.

"MUP raspolaže saznanjima o kretanju navedene osobe na području Republike Hrvatske tokom decembra 2016. i januara 2017. godine", potvrdila je Hini portparolka MUP-a Marina Mandić.

Pojasnila je da je taj podatak utvrđen uvidom u zvaničnu policijsku evidenciju.

Inače, bugarski savezni tužilac Sotir Cacarov naveo je u petak da je Tarant 2018. godine boravio u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj, a 2016. i u Crnoj Gori i Srbiji.

Cacarov je naveo je da je Tarant došao u Sofiju letom iz Dubaija, da je u toj zemlji boravio od 9. do 15. novembra, a odakle otputovao za Rumuniju, pa za Mađarsku.

Prema njegovim riječima, Tarant je boravio i u Crnoj Gori i Srbiji, i to u periodu od 28. do 30. decembra 2016. godine, prenijela je agencija BTA.

Cacarov je naveo da bugarska služba bezbjednosti sarađuje i sa kolegama iz Srbije i Crne Gore u vezi sa tim, ali i sa službama iz SAD, Novog Zelanda, Australije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U napadu na dvije džamije u gradu Krajstčerč u petak je ubijeno 49 osoba, a na desetine su ranjene.