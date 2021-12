Plenković: Vodoinstalater koji se vrati iz Njemačke mogao bi dobiti 200.000 kuna

ZAGREB - Premijer Andrej Plenković komentarisao je danas mjeru za povratnike kojom će im davati podsticaje da se vrate u Hrvatsku ako su otišli u neku od zemalja EU.

Radi se o podsticajima za samozapošljavanje u iznosu od 150.000 ili 110.000 kuna, zavisno od industrije plus dodatnih 50.000 ako se neko vraća iz EU, odnosno 25.000 kuna ako se radi o preseljenju unutar zemlje u manje razvijeno područje, piše Index.hr.

Plenković misli da bi mogli privući i visokoobrazovane

Plenkovića su pitali misli li da može tom mjerom privući visokoobrazovani kadar koji radi vani, ima dobru platu, daleko veću nego što bi imali u Hrvatskoj, i u budućnosti dobru mirovinu...

"Zašto ne? Što je bitno? Što su mjere za za pošljavanje? To su mjere koje pomažu da netko stane na noge. Mjera koje se zove 'Biram Hrvatsku' je nadgradnja mjere za samozapošljavanje, trenutno imate režim da dobijete 130.000 kuna, predstavite plan, u HZZ-u ga odobre i dobijete novac. Oko 85 posto korisnika sa svojim poslovnim planom, stali su na noge, i dalje rade, samostalno, stali su na noge.

Ovom idejom mi želimo dignuti taj prag sa 130.000 do maksimalno 150.000 kuna plus 50.000 za one koji su bili u zadnje dvije godine najmanje jednu godinu zaposleni u nekim članicama EU i žele se vratiti.

Netko tko danas u Njemačkoj radi kao vodoinstalater, stekao je znanje, možda računa na veze s domovinom, ima tu prijatelje, obitelj, možda bi želio svoje znanje koje je tamo stekao primijeniti u Hrvatskoj, ako se prijavi na mjeru, ako mu poslovni plan bude odobren može dobiti maksimalno do 200.000 kuna", opisao je Plenković.

Plenković vjeruje da bi se vratilo do 4.500 ljudi

"Prema analizama koje su dosad rađene, vjerujemo da bi 4.000 do 4.500 ljudi moglo koristiti mjeru. Sutra ćemo na vladi reći više o tome, donijeti zaključak i idući tjedan to ide u HZZ. Za to ćemo izdvojiti 1,2 milijardu kuna iduće godine", rekao je Plenković.

"To su poticajne mjere nekome tko ima problem odmah sam stati na noge, ovo je inicijalni puš, koji daje nekom motiv za povratak i financijska sredstva. Dajemo šansu onima koji su otišli u članicu EU da pronađu motiv, želju, nišu da se vrate", rekao je Plenković novinarima u Rugvici.

"Ovo je iskorak onima koji se žele vratiti, i svi koji imaju dobar poslovni plan imaju šansu", dodao je.

"U varijanti da ljude žele ići živjeti na Baniju, u Dalmatinsku zagoru, i slično uz mjeru za samozapošljavanje dobit će i 25.000 kuna. U gradovima žive u manjim stanovima i normalno da imaju i manje djece", napomenuo je Plenković.