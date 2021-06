Plenković: Zbog rata izgubljeno 15 godina razvoja Hrvatske

ZAGREB – Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas, povodom 30 godina samostalnosti Hrvatske, da je zbog rata ova država izgubila najmanje 15 godina razvoja i da se tek 2004. vratila na nivo BDP-a koju je imala uoči rata.

Ocijenio je da je ulazak Hrvtske u EU istorijski uspjeh, ali i da je prednosti članstva država počela snažnije da koristi tek 2016., kada je on došao na čelo vlade.

Kako je prenio hrvatski portal Index, Plenković je govorio promuklim glasom i često kašljao.

Napominjući da ova konferencija dolazi u vrijeme pandemije virusom korona, koju je nazvao najvećim izazovom od Domovinskog rata, Plenković je rekao da će klimatske promjene u narednim decenijama izazvati znatno veće društvene, političke i ekonomske poremećaje od pandemije.

"Hrvatski put prema samostalnosti bio je težak i zahtijevan, ali godine pred nama neće biti ništa lakše ako se ne budemo već sada pripremali za svijet koji dolazi", poručio je Plenković.

Prvi zadatak je, istakao je, suzbijanje pandemije.

"Pitanje vakcinacije više nije samo zdravstveno pitanje, to nije pitanje lične odgovornosti, to nije pitanje opšte informisanosti bilo koga od naših sugrađana - to je ekonomsko pitanje, to je finansijsko pitanje. To je pitanje koje moramo osvjestiti jer zemlje koje ne budu vakcinisale dovoljno brzo imaće težu ekonomsku situaciju", poručio je Plenković.

Istakao je da nema razloga da se građani ne vakcinišu i dodao:

"Ako se dogodi četvrti talas i novi soj, sviraće se ofsajdi i bez VAR-a i penali za najmanji propust u 16-ercu - zemlje će reći svojim građanima 'ne idite u Hrvatsku'".