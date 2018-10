Plenković: Zvizdić zna da je jedan narod izabrao drugom člana Predsjedništva

Premijer Hrvatske Andrej Plenković je, nakon sastanka Azija-Evropa u Briselu, komentarisao predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Denisa Zvizdića, koji je kritikovao njegove izjave tokom protekla dva dana u evropskim institucijama te kazao da je "primjetan pokušaj uspostave patronističkog ponašanja spram Bosne i Hercegovine".

"Te teze i teorije o nemiješanju u untrašnje poslove, to je ostalo u međunarodnim odnosima 19. stoljeća. Mi smo sada u 21. stoljeću gdje sva krupna i politička pitanja, a posebno ona za koja ja kao predsjednik Vlade imam posebnu odgovornost i prema Hrvatima koji žive izvan Hrvatske, ali i s obzirom na činjenicu da je Hrvatska i potpisnik i jamac Daytonskog i Pariškog mirovnog sporazuma i da smo zainteresirani da se on i 23 godina nakon potpisivanja provodi onako kako je i zamišljen", kazao je Plenković.

Istakao je da Zvizdić zna koliko je Hrvatska, naročito od kada je on predsjednik Vlade, pomagala jačanju bilateralnih odnosa i bržem putu Bosne i Hercegovine prema EU i to čini i dalje.

"No, neovisno tome stavit ću u prvi plan ono što i on zna da se dogodilo, a da nije dobro, a to je da jedan narod u Federaciji glasovima svojih pripadnika bira drugom narodu njegova člana u Predsjedništvu. Ne možemo se praviti nevješti na nešto što je sasvim očito i prema strukturi glasova i prema onome što se dogodilo", dodao je Plenković.

Naglasio je da je to za Hrvatsku ozbiljno pitanje te da imaju sva legitimna prava da ga dižu na međunarodnim forumima i da senzibiliziraju druge. Ponovio je i jučerašnje riječi da mnogi akteri to ne razumiju.

"Zato je važno da naša poruka bude poruka pojašnjenja i apela da se riješi izborni zakon koji bi omogućio legitimnu zastupljenost svih, a osobito u Predsjedništvu", kazao je Plenković te dodao kako on nije rekao da je izbor Komšića nezakonit.

"Moja intervencija nije bila u smislu nezakonitosti, nego ozbiljnog i krupnog političkog problema gdje se može izizgrati politička volja jednog konstitutivnog naroda. Jednakost se mora reflektirati u institucijama", pojasnio je Plenković.

