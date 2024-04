Plenković nakon glasanja pričao o BiH: Da li je prekršio izbornu ćutnju?

ZAGREB – Nakon što je glasao na biračkom mjestu 216 - Mjesni odbor Jelenovac, Andrej Plenković, premijer Hrvatske, dao je izjavu za medijie.

Kako navodi portal "Index" to se ne može protumačiti drugačije nego kao kršenje izborne ćutnje.

"Danas je lijep dan, dobro smo raspoloženi i optimistični. Nadam se da će građani glasati za Hrvatsku u kojoj se poštuje Ustav i ustavni red, za Hrvatsku koja pripada zapadnom i transatlantskom demokratskom krugu. Pozivamo da se Hrvatska vodi ozbiljno i pouzdano i da se Hrvatska vodi sigurno. Ja sam uvijek za to da što veći broj hrvatskih građana iskoristi svoje pravo. To je jedno lijepo građansko pravo", rekao je Plenković.

"Prvo ću popiti jednu kavu s prijateljima na Črnomercu, nakon toga ću se družiti sa suprugom i djecom, obilazili smo sve hrvatske gradove i županije, a onda ćemo navečer u Westinu dočekati rezultate. Da nema podrške supruge, sigurno ne bi bilo ovako dobro", rekao je Plenković pa dodao:

"Mi poštujemo Ustav. Što se tiče regionalne stabilnosti, mi smo uvijek pokazivali vodstvo. Mi smo ostvarili svoje strateške ciljeve, ušli smo u NATO, EU, eurozonu i Šengen, ostaje zaokružiti to članstvom u OECD-u. Pomažemo i Bosni i Hercegovini, radi Hrvata koji su tamo konstitutivan narod, ali želimo razvijati odnose sa svim susjedima", rekao je Plenković.

"Mi smo u mandatu pokazali kako se vodi uključiva politika prema manjinama, pa tako i srpskoj manjini, od elementarnih stvari kao što su voda i struja pa do uključenosti u političke procese. Lijepo je vidjeti kad svi manjinski zastupnici dižu ruku za Zakon o hrvatskom jeziku", rekao je Plenković.

"Na BiH gledamo jako pozitivno, to je nama susjedna zemlja. Za nju se zalažemo gotovo onako kako se zalažemo za Hrvatsku. Podržavamo cjelovitu BiH i Dejtonski sporazum. Želimo da se riješi vječno pitanje Hrvata u BiH. Te poruke kao Dodikove se stalno ponavljaju, to nije ništa novo. Razgovaramo sa svima i šaljemo poruke stabilnosti i funkcionalnosti, to je važno za BiH, pa i za mir u regiji. Zalažem se za dijalog", rekao je.

