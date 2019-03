Plenković nije prihvatio ostavku ministarke

ZAGREB - Andrej Plenković, premije Hrvatske nije prihvatio ostavku Gabrijele Žalac, ministarke regionalnog razvoja u Vladi Hrvatske.

Žalac je ranije na konferenciji za medije kazala kako je Plenkoviću još u subotu ponudila mandat na raspolaganje. Jutros mu je to, kako je rekla, još jednom ponovila.

"Najvažnije je da je djevojčica dobro", rekao je Plenković.

"Što se tiče vozačke. To je propust, nemar. Međutim to nije kazneno djelo. To je prekršaj. Platila je kaznu. Izvadit će novu dozvolu", rekao je Plenković, te dodao novinarima "nemojte biti nervozni".

"Spremna je prestati biti ministrica. To je moralan potez. Ali ja sam razmišljao o tome od subote. Ovo što se dogodilo. To je nešto što se moglo dogoditi i nekome drugome", rekao je Plenković dodavši da to nije razlog da napusti vladu.

"Ona jako dobro radi svoj posao. Ona ostaje ministrica. To što ona nije produžila vozačku, ne treba značiti da je drugi ne moraju produžiti. Ona je propust priznala, platila je prekršajnu kaznu. Smirite loptu. Ona ostaje ministrica u mojoj vladi. To nije razlog za ostavku. Ja je ne prihvaćam", rekao je Plenković.

(Index.hr)