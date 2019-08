Plenković o napadu na navijače Zvezde: Djelo pojedinca

ZAGREB - Premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže da je napad na Srbe u kafiću u Kninu za najoštriju osudu, ali, ipak, ocjenjuje da je riječ o činu pojedinca a ne o klimi u društvu koja podstiče nasilje.

"Ja ne vidim takvu klimu. Ovo su individualna djela pojedinaca koja treba sankcionisati", rekao je Plenković.

"Ono što radimo mi kao Vlada je upravo obrnuto, smanjiti polarizaciju, smanjiti isključivost i ići protiv onih snaga koje hoće tenzije u društvu, a takvih je dosta", dodao je on, prenosi N1.hr.

Ističe da treba sankcionisati počinitelje takvih djela i da je to najbolja poruka i rješavanje problema.

"Uvek ima onih koji su devijantni. Ne daj Bože da je to pravilo, to bi bila jako zabrinjavajuća okolnost u Hrvatskoj. Zato sam rekao da manjine treba da budu dio parlamentarne većine u Hrvatskoj, da ostvaruju svoja prava. To za većinski narod nije problem, nego plus. Ako štitimo prava manjina, lakše cemo se zalagati za prava naših manjina u tim zemljama", rekao je Plenković.

Komentarisao je i to što je slika Ante Pavelića pronađena u vili bivšeg ministra uprave, Lovre Kušcevica, ocijenivši da je to loše.

"Iznenadilo me to, nisam mogao da vjerujem", rekao je Plenković.

Grupa maskiranih napadača upala je u kafić kod Knina i fizički napala goste koji su gledali utakmicu Crvene zvezde, a u tuči je povrijeđeno pet osoba, kao i jedno dijete.

Nakon toga, oko 22.50 sati u mestu Ðevrske, nekoliko za sada nepoznatih osoba je verbalno, a potom i fizički, napalo vlasnika drugog kafića i goste, ali niko nije povrijeđen.

Plenković poručio diplomatama da pripaze na svoje saradnike

Hrvatski premijer poručio je danas hrvatskim diplomatama na konferenciji u Zagrebu da pripaze na svoje saradnike.

Plenković je na Konferenciji ambasadora, generalnih konzula i izaslanika Hrvatske osudio rasističke i ksenofobne stavove suspendovane diplomakinje Elizabete Mađarević, prenosi HINA.

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović složila se sa Plenkovićevim stavom i dodala da je do incidenta došlo zbog, kako kaže, "propusta u sistemu".

Slučaj suspendovane diplomatkinje iz ambasade u Njemačkoj donekle je zasjenio konferenciju na kojoj je istaknuto da hrvatska dipomatija niže uspjehe, navodi HINA.