Plenković odgovorio Milanoviću: Facebook junak treba da se izvini Pupovcu

Premijer Hrvatske Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a dao je novu izjavu medijima.

Plenković je reagovao na Milanovićev žestok odgovor na njegovu raniju izjavu u kojoj je on spominjao i mogućnost opoziva predsjednika. Milanović je Plenkoviću poručio "da jednom u životu bude hrabar, skupi žetončiće, pozove kumove, odriješi kesu i pokrene opoziv".

"Teško da može doći do našeg opoziva. Bili su izbori za hrvatski sabor, HDZ je pobijedio, formirali smo vladu i nastavili kontinuitet naše odgovorne politike. Mi ćemo tu odgovornost, to povjerenje birača, nastaviti sljedeće tri godine i četiri-pet mjeseci, usprkos pozivima predsjednika Milanovića. Mogao je nazvati i pitati kuha li se neki opoziv, to nije realno. Zbog njegovih drugara iz Mosta to nije realno", rekao je.

"Predsjednik republike je doživio težak pravni poraz", govori Plenković ciljajući na odluku Ustavnog suda.

On je dodao da je Milanović politički poražen.

"On je i politički ponižen jer ne može izabrati kandidatkinju kojoj je on ovo priuštio. Otuda ta frustracija. Predsjednik je u cijelosti preuzeo ulogu lidera ljevice. Ja razumijem da je njemu teško, gubi od nas. Nervoza je rezultirala egzaltacijom, možemo govoriti o verbalnoj agresiji, prije svega prema Pupovcu, on bi se njima trebao ispričati. Ja sam na to navikao, ali neki možda nisu, od tog našeg Facebook-junaka. Smatram da bi se on trebao ispričati gospodinu Pupovcu, nizu drugih, javnosti kojoj je ovo priuštio na Cvjetnicu i u Velikom tjednu. To će sigurno naići na odobravanje ove klerikalne desnice Mosta. Ja do sada nisam čuo da se izbor predsjednika Vrhovnog suda poistovjećuje s reformom pravosuđa. To ponašanje je nedostojno predsjednika republike", rekao je još Plenković.

(Index.hr)