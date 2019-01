Plenković "otprilike ima ideju" zašto je propao posao s izraelskim avionima

Premijer Hrvatske Andrej Plenković prokomentarisao je izjavu američkog ambasadora Roberta Kohorsta, koji je rekao da je hrvatskom premijeru dostavio dokument s procedurom za nabavku aviona F-16 Barak od Izraela.

"Ja sam već i ranije na to pitanje rekao da taj dokument nisam vidio. To je razmjena tehničkih papira na razini američkog veleposlanstva i predstavnika hrvatskih vlasti", rekao je Plenković, prenosi "N1".

Upitan je i da li je bilo politički naivno od strane Ministarstva odbrane Hrvatske da insistira na tom teškom procesu nabavke aviona.

"Kad uzimate sada cjelinu informacija i svih zbivanja iz ove perspektive, ja mislim da je važno da hrvatska javnost shvati da je cijeli taj odabir izraelske ponude i u smislu kvalitete proizvoda i u cjenovnom smislu i u smislu paketa, koji nije hrvatskoj strani ostavio bilo kakve upitnike koliko će nas to u narednih 10 godina dodatno koštati, u biti bio jako dobar. Zbog čega na kraju u dijalogu između Izraela i SAD-a nije došlo do davanja odobrenja od strane američkih vlasti za prodaju ovih aviona, tu prije svega treba gledati da je teret odgovornosti za ishođenje takozvanog odobrenja za prijenos trećoj strani, a mi smo ta strana ovdje, preuzeo Izrael, a da komunikacija o obrambenoj suradnji između Izraela i SAD-a, uz svo dužno poštovanje, toliko razgranata, toliko dugo traje, toliko oni u tome imaju posebne odnose, strateške odnose doslovno, da iz svih onih točaka, koje su se događale, a osobito posjet ministra obrane Matisa u srpnju, posjet izraelskog premijera Rivlina, činjenica da je izraelsko zrakoplovstvo odlučilo poslati tri takva Baraka da lete u Republici Hrvatskoj na Dan domovinske zahvalnosti, Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja, dakle ništa u tom periodu nije upućivalo u konačnici da neće doći do odobrenja", rekao je Plenković.

Hrvatski premijer kaže da američkog ambasadora Kohorsta nije upitao kako to da posao nije zaključen.

"Nisam ga trebao to pitati. Mi, kao što znate, radimo temeljitu analizu cijeloga ovog procesa i iz razgovora s izraelskom stranom i iz dosadašnjih konzultacija s američkom stranom, mislim da imamo otprilike ideju zašto se to dogodilo", rekao je Plenković.

Upitan koja je to ideja, Plenković je rekao da će u narednim nedjeljama biti prilike "da se analiza pojasni, ona još uvijek traje".

