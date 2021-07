Plenković pozvao Hrvate iz BiH da se besplatno vakcinišu u Hrvatskoj

ZAGREB – Premijer Hrvatske Andrej Plenković komentarisao je danas promjenu boje hrvatske obale na evropskoj korona karti koja se ažurira sedmično, i poručio da je to jasano da je "signal na semaforu loš".

"Imamo odlične odnose s našim susjednim zemljama i njihovim liderima, to su prijatelji, ali ako su signali na semaforu loši, onda Hrvatska ima problem. Molim sve, najbolji način je vakcinacija, a drugo je visoki stepen odgovornosti", rekao je premijer na otvorenom delu sednice vlade.

Plenković je rekao da će vakcina biti omogućena svim građanima i onima koji nemaju zdravstveno osiguranje, prenijeli su hrvatski mediji.

"Hrvati u BiH mogu da dođu i da se vakcinišu besplatno. Mogu da dođu i Hrvati iz svijeta da se vakcinišu besplatno. Imamo toliko vakcina da dođu i drugi, vakcinisaćemo sve one koji to žele, to će biti naš doprinos globalnom naporu za suzbijanje pandemije", rekao je Plenković.

Podsjetio je da je u Hrvatskoj do sada vakcinisano 46.8 građana, i dodao da se ostupno dolazi do 50 odsto, što će se, vjeruje, dogoditi za koju sedmicu.

Sa dve doze u Hrvatskoj je vakcinisano 39 odsto stanovništva, što nije dovoljno, rekao je Plenković.kupnog stanovništva. to još nije dovoljno.

"Evropom se širi mnogo zarazniji delta soj, vjerovatno će do kraja avgusta prevladati i kod nas. U zemljama sa puno vakcinisanih rast novozaraženih ne prati broj teško bolesnih, to je važno", rekao je Plenković.