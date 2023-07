Plenković traži da Milanović objasni susret za Dodikom

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da nije bio informisan o nenajavljenom susretu šefa države sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

Plenković je dodao da sada, kako je kazao, očekuje hitnu inicijativu opozicije za sazivanje vanredne sjednice parlamenta na kojoj bi se tražilo detaljno izjašnjavanje Zorana Milanovića o tome kako je moguće da mu je gost došao bez najave uobičajenim putem.

Plenković je poslije sjednice Vlade, posljednje uoči sezone godišnjih odmora, to rekao odgovarajući na pitanje da li je znao da Dodik dolazi kod Milanovića na Hvar.

"Nisam znao. To je vrlo neobična situacija, ja nemam uticaj na to koga predsjednik Republike poziva u Hrvatsku, ima puno pravo i slobodu da to radi, ovdje se radi više o tehnologiji tog putovanja. I ja sada, recimo, očekujem hitnu inicijativu opozicije da se sazove vanredna sjednica Sabora i da se raspravi tema kako je neko bez odgovarajuće diplomatske note, koju obično u ovakvim situacijama šalju ambasade država iz kojih njihovi čelnici dolaze, i da se detaljno traži izjašnjavanje predsjednika kako je to moguće da mu je gost došao bez najave uobičajenim putem", naveo je Plenković, prenio je hrvatski portal 24sata.

Na pitanje je li MUP imao informaciju o tome, zbog ulaska u hrvatski vazdušni prostor, tj. prelaska šengenske granice, Plenković je kazao da "nije imao na način koji bi bio normalan".

"Da su država, sve njene službe, diplomatske službe, policija, kontrola leta, Hrvatska vojska, svi koji to treba da znaju, bile pitane za uobičajene dozvole, sve bi bile odobrene, tako da mi ovo nekakvo mistično dolaženje djeluje malo van uobičajenih okvira. Ali, eto, kad imate ljude koji ne poštuju ni vlastiti Dan državnosti, onda im valjda može u goste dolaziti bilo ko, bilo kako i bez najave", kazao je Plenković.