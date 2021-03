Plenković u Briselu insistirao na isporuci vakcina

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković istakao je da insistira na tome da se Hrvatskoj isporuče vakcine koje je naručila kroz centralni sistem Evropske komisije.

On je naveo da je Hrvatska kroz centralni sistem Evropske komisije naručila više nego dovoljno vakcina protiv kovida 19, ali da se suočava sa kašnjenjem isporuka jer proizvođači ne poštuju potpisano.

Plenković je za "Frans 24" rekao da je to pitanje glavna svrha njegovog boravka u Briselu i da je o tome razgovarao sa predsjednikom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i njenim timom.

On je govorio i o kritikama na račun Brisela zbog sporog vakcinisanja stanovništva u EU, odnosno nedovoljnoj isporuci vakcina, te nedoumicama nekih zemalja u odnosu na vakcine "Astra Zeneca", prenose hrvatski mediji.

Prema njegovim riječima, Hrvatska je prvo naručila 2,7 miliona doza vakcina, s namjerom da udvostruči tu količinu.

Riječ je o narudžbama 1,9 miliona doza vakcine kompanije "Fajzer", 2,7 miliona proizvođača "Astra Zeneca", te po milion doza firmi "Moderna" i "Jonson and Jonson".

Plenković je, vezano za vakcine "Astra Zeneca", podržao Italijane koji su blokirali isporuku vakcina 250.000 doza tih vakcina Australiji.

On je naveo da podržava potez italijanskih vlasti da pošalju "konkretan signal" kompaniji "Astra Zeneca" da "mora poštovati ono što je potpisano", dodajući da to nikako nije usmjereno protiv Australije već da treba podsjetiti kompanije da se pridržavaju potpisanih ugovora.

Plenković je rekao da u Hrvatskoj nisu uočeni slučajevi navodnih teških nuspojava vakcinacije "Astra Zenecom" i da će nastaviti da ga koriste.

Osvrnuvši se na prijedlog Evropske komisije o uvođenju takozvanog kovid-pasoša kojim bi putnici dokazivali da li su vakcinisani ili imaju li negativan "pi-si-ar" test, Plenković je rekao da bi to mogao biti dio strategije za povratak turista u Hrvatsku.

"Mislim da bi to moglo poslužiti kao pomoćno sredstvo kako bi se omogućilo slobodno putovanje. To je, naravno, nešto što bismo trebali razmotriti", dodao je Plenković.

Plenković i premijeri Austrije, Bugarske, Slovenije, Češke i Letonije danas su zajedno uputili pismo predsjedniku Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsjedniku Evropskog savjeta Šarlu Mišelu u kojem traže hitan sastanak kako bi sve države EU postigle svoje ciljeve vakcinacije za drugo tromjesečje.

U pismu se napominje da proteklih dana isporuke vakcina pojedinim članicama EU ne idu ravnomjerno.

"Nastavi li se tako, do ljeta bi to stvorilo i produbilo ogromne nejednakosti među državama članicama tako da bi neke od njih mogle dostići kolektivni imunitet u nekoliko sedmica, dok bi druge jako zaostajale. Naš je stav da bi to bilo protivno ne samo našem sporazumu, nego i samom duhu evropske solidarnosti", istakli su šefovi država.

Pismo su, osim Plenkovića, potpisali austrijski kancelar Sebastijan Kurc, bugarski premijer Bojko Borisov, češki Andrej Babiš, premijer Letonije Arturs Krišjanis Karinš i slovenački premijer Janez Janša.