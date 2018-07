Plenkovićev savjetnik "žrtva" Tompsonovog "državnog udara"?

ZAGREB - Hrvatski stručnjak za odnose s medijima i političke komunikacije, Krešimir Macan, više nije posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovica za strateško komuniciranje, saopštila je danas hrvatska vlada.

U šturom vladinom saopštenju se navodi da je Macan razriješen odlukom premijera Plenkovića na lični zahtjev.

Inače, Macan se kao premijerov savjetnik posljednji put oglasio na dan svečanog dočeka hrvatskih fudbalera iz Rusije, gdje su na Svjetskom prvenstvu u fudbalu osvojili vicešamionsku titulu.

Njih je u Zagrebu dočekala masa ljudi obučena u crveno-bijele "kockaste" dresove, ali je, prema ocjeni dijela javnosti, pojavljivanje pjevača Marka Perkovića Tompsona, koji u svojim pjesmama glorifikuje ustaštvo, ostavilo "veliku mrlju" na taj, inače, veličanstven svečani doček.

Macan je u svojim komentarima na Twitteru doček nazvao "državnim udarom, koji nije uspio", a onda su se mnogi zapitali da li on to govori kao službeni premijerov portparol, u ime premijera, vlade ili u svoje lično ime.

”Drzavni udar” @DalicZlatko i ekstremne desnice. Znaci Francuze je docekao predsjednik. @HNS_CFF nije dozvolio ni @KolindaGK ni @VladaRH ni @AndrejPlenkovic da budi na doceku ali su zato ugurali Thompsona i ustastvo. Meni ovo mirise na meki ustaski drzavni udar @kmacan @KICZO — tonci percan (@pogledizstklma) July 18, 2018

Ta društvena mreža je jedno vrijeme gorjela od konstatacija da "nazvati Marka Perkovića Tompsona ''mekim ustaškim državnim udarom'' je ''pucanj u nogu'' , kao i pitanja ima li neko ko radi kao posebni savjetnik premijera pravo na lični stav i može li tek tako nekoga da nazove "marginalnom grupom", koja je pokušala da izazove "meki državni udar".

Mnogi su pitali i da li će se vlada i premijera Plenkovića distancirati od posebnog savjetnika zaduženog za strateško komuniciranje s javnošću.

Možda je današnja vladina odluka upravo odgovor na sva ta pitanja.

Kada je Macan krajem decembra prošle godine postavljen za posebnog savjetnika premijera Plenkovića, bila je to odluka koja je izazvala veliku pažnju regionalnih medija s obzirom na to da je riječ o stručnjaku za medije koji je bio angažovan u raznim vladama i od mlogih "vladara" od Slovenije do Makedonije, a 2016. vodio je kampanju tadašnjeg lidera srpske DS Bojana Pajtića.

Bio je angažovan u timu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ali i i Ivice Račana i Ive Josipovića.

Kada je ga je angažovao Plenković, Macan je rekao da mu to čini čast da radi za nekog kakav je predsjednik Vlade Hrvatske kojeg je opisao kao vrhunski potencijal, školovan diplomata, koji je prošao sve faze posla i koji zna kako sistem funkoniše, ali da, kako je rekao, ipak ima problem:

''On je potpuno u riječniku Evropskog parlamenta koji je primjeren parlamentu, ali nije običnom čovjeku. Kad on kaže 'potrebna je dodatna edukacija', 'požar je atraktivan' ili kad upotrebljava izraze kao što su konvencije, ..., ili bilo šta primijenjivo u Evropskom parlamentu to ovdje nikom ništa ne znači. Često samo prevede s engleskog. Zvuči pametno, ali ljudi ne razumiju šta je majstor htio da kaže. A kada ga ne shvate onda ga doživljavaju kao bahatog.