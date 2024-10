Pobjedniku nagradne igre Poreske uprave supruga radi u Poreskoj: Već su osvojili hrpu nagrada

Mnogo je kontroverzi oko nagradne igre Poreske uprave u Hrvatskoj “Bez računa se ne računa” u kojoj su se pobjednici birali prema broju skeniranih računa, navodi Index.hr.

Poreska je prije dva dana saopštila da oduzima pobjedu Andreju Stevenu Horvatu iz Zagreba, koji je sakupio 2.858 računa u 24 dana, odnosno 119 računa po danu. Ustanovili su, pišu, kako se naknadno uspostavilo da je sakupljao bodove “protivno pravilima”. To znači da je drugoplasirani postao prvoplasirani. A to bi moglo značiti novi skandal.

Naime, novi prvoplasirani je Zvonko Moslavac, suprug Svjetlane Moslavac, koja je zaposlena u virovitičkoj ispostavi Poreske uprave kao sekretarica.

Index.hr navodi da su kontaktirali Zvonka i Svjetlanu Moslavac, ali da nisu htjeli ništa komentiarisati.

Navode da je Moslavac “serijski dobitnik nagradnih igara”.

Od većih nagrada, čovjek je 2007. u Palominoj nagradnoj igri osvojio automobil Peugeot 107. Moslavac je šest godina poslije osvojio u Kikinoj nagradnoj igri i Ford Fiestu, prenosi Index.hr.

"Za ovu nagradu je najzaslužnija supruga, a moje ime se slučajni našlo na kuponu", rekao je za Virovitica.net Zvonko Moslavac nakon što je preuzeo automobil Peugeot 107.

Ovaj Virovitičanin je osvojio i HiPP poklon za dijete, poklon paket Kotanyija, loptu Spara, Oreo set za pečenje 4 pack limenke Pan piva, ruksak Jamnice, peškir za plažu Coca Cole, Somersby poklon paket, Hoverboard Pringlesa, plišanu igračku Štrumpfovi Leda itd.

Nagrade osvajaju i članovi njegove porodice

Svjetlana Moslavac, takođe, često dobija na nagradnim igrama. Izdvojimo Samsung Galaxy A53 koji joj je poklonila Jamnica, fritezu na vrući zrak Kotanyija, poklon bon Dr. Oetkera, poklon karticu Ožujskog, slušalice Samsung Galaxy u nagradnoj igri Alwaysa, Niveinu loptu…, prenosi Index.hr.

A nagrade osvajaju i dvije kćerke ovog bračnog para. One su osvojile nagrade Spara, Pom-bara, NTL-a, Coca-Cole...

Nagradnu igru “Bez računa se ne računa” prate brojni problemi od samog početka zbog kojih su mijenjana i pravila tokom prvog kola. Prve sumnje su krenule nakon što Poreska uprava prilikom objave dobitnika prvog kola nije objavila i broj računa.

To su napravili tek nakon velikog interesa javnosti. Ljudi su se posebno zbunili kad se ispostavilo da je pobjednik skupio navedenih 119 računa po danu. Index je stupio u kontakt s Horvatom. Tvrdi da je on samo ukazao na manjkavosti igre.

"Ja sam pročitao pravila nagradne igre i vrlo sam jednostavno shvatio - to je priča gdje treba pametno raditi. Vrlo sam jednostavno skupio račune jer sam ih prikupio drito od konobara. Tko ima najviše računa dnevno? Pa konobari. Moja prednost je ta što ja radim neke poslove vezane za konobare pa imam baze konobara zbog drugih projekata i onda sam poslao poziv u WhatsApp grupu i rekao im da mogu tamo proslijediti svoje račune i da ih razmjenjujemo", kazao je on.

Ipak, ispostavilo se da to objašnjenje "ne sjeda" Poreskoj upravi.

Osim što mu je oduzeta nagrada, Poreska je najavila i da će u saradnji s Državnim tužilaštvom Republike Hrvatske razmotriti mogućnost pokretanja postupaka protiv učesnika koji su različitim manipulacijama pokušali dobiti nagradu.

"Meni su fascinantni drugi igrači koji su fizički skupljali račune. Zvao me jedan koji je skupio 2.200 računa u 8. mjesecu. On je fizički išao od dućana do dućana. Ja sam pogledao te igrače, ovaj na prvom i drugom mjestu su hrpe nagrada u životu dobili i kak su oni to skupili? Ovaj je obišao cijelu Viroviticu valjda. Je l’ u Virovitici uopće ima sto lokala? Ne znam kako je on to skupio. Tko je uvjerio lokale da mu daju svaki drugi dan račune, taj će imati prednost da pridobije i druge lokale pa skuplja račune. On će biti u prednosti", rekao je Horvat.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.