Pobjegao iz njemačkog pritvora, uhapšen u Srbiji mjesecima kasnije

Poznati bjegunac iz njemačkog pritvora Daniel Vojnović (31) uhapšen je u selu Sirig u opštini Temerin kod svojih rođaka gdje se krio izvijesno vrijeme, javljaju beogradski mediji.

Prilikom hapšenja Vojnović nije pružao otpor, a priveden je nakon kraće svađe sa rođacima, piše "Blic".

Kako za pomenuti list priča neimenovani izvor iz policije, za Vojnovićem se tragalo već duže vrijeme, i to zbog krađe automobila u Novom Sadu i krivičnih prijava zbog tuče i ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti u Staroj Pazovi.

"Vojnovićevo hapšenje je rezultat potrage srpske policije koja je za njim raspisala potjernicu zbog nekoliko krivičnih dela. On je rođen u Nemačkoj, ali je imao i naša dokumenta. Državljanstvo je validno, ali mu je novosadska adresa u dokumentima nepostojeća, tako da će protiv njega biti pokrenut postupak i zbog lažnih dokumenata", priča neimenovani sagovornik "Blica".

Dodaje i da je Vojnoviću na prijedlog nadležnog sudije određen pritvor u trajanju do 30 dana zbog opasnosti od bjekstva.

List nezvanično piše da Vojnović uopšte nije bio na Interpolovoj listi traženih lica zbog bjekstva iz Njemačke, tako da će mu se suditi pred sudom u Novom Sadu, sem ukoliko njemački organi gonjenja ne pokrenu međunarodni postupak tim povodom.

Podsjetimo, Vojnović je 20. marta ove godine pobjegao iz pritvora u Njemačkoj prilikom posjete porodičnoj kući njegovih roditelja u Bald Zalcflutenu. Prilikom posjete zatvorski stražari koji su bili u njegovoj pratnji ostavili su Vojnovića vezanog, kao što to procedura u takvim slučajevima nalaže, ali je on upravo to i iskoristio i najprije se zaključao u sobu, a potom iz nje prešao u kupatilo. Iskočio je kroz prozor toaleta i sjeo u automobil njegovih roditelja i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Ono što je posebno uplašilo građane Njemačke, ali i cijele Evrope, jeste upozorenje policije koje je objavljeno odmah po njegovom nestanku. Oni su, naime, upozorili građane da je Vojnović izuzetno opasan i da ukoliko ga uoče izbjegavaju svaku komunikaciju sa njim.

Panici je dodatno doprinijela činjenica da je Vojnović navodno svom zatvorskom terapeutu, ali i cimerima iz ćelije kazao da posjeduje spisak ljudi za odstrel, što je tamošnja policija odmah demantovala uz objašnjenje da Vojnović u tom slučaju nikako ne bi bio pušten da posjećuje roditelje, i to bez lisica.

Uprkos tome, dodijeljena je zaštita svim sudijama i porotnicima koji su učestvovali u njegovom suđenju, prilikom kog je osuđen na kaznu zatvora od tri godine i sedam mjeseci. Obezbjeđenje je dobilo njih desetak, ali u saopštenjima nije precizirano o kome se tačno radi. Inače, Vojnović je i pre ove presude više puta osuđivan u Njemačkoj, i to zbog nekoliko pljački i maltretiranja zatvorenika u zatvoru. Njemački mediji prenose da Vojnović važi za neuračunljivu osobu, a navodno pati i od paranoje.

Zvanično mu je dijagnostikovan disocijalni poremećaj ličnosti. Prilikom donošenja odluke o zatvaranju iz bezbjednosnih razloga nisu dokazana šizofrena oboljenja, iako se čudno ponašao na glavnoj raspravi 2015, kada nije prepoznao rođenu majku, dok je djevojku optuživao za ljubavne veze s različitim osobama i prijetio joj.

O tome da se Vojnović nije ustezao da primijeni silu, pored presude iz 2015. zbog nanošenja opasnih tjelesnih povreda i nošenja poluautomatskog oružja, svjedoči i zločin iz 2014. godine, kada je iz neposredne blizine pucao u nogu i raznio butnu kost izbacivaču u javnoj kući u kraju Porta Vestfalika, zato što je ocijenio da ga ne poštuje i osjetio se poniženim.

Vojnović je i prije toga više puta kažnjavan, između ostalog, zbog razbojništva u Ostvestfalen-Lipeu i zlostavljanja drugog robijaša u zatvoru. Izvori navode da Vojnović poslije presude 2015. godine nije bio na mentalnom nivou vršnjaka.

