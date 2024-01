Pobuna na Hvaru zbog kompanije iz Sarajeva: "Provalili u zgradu i glume frajere"

Načelnik Jelse, opštine na hrvatskom ostrvu Hvaru, objavio je da je prošli petak grupa uglavnom stranih državljana neovlašteno i uz pomoć plaćenih pripadnika obezbjeđenja uzurpirala javnu zgradu. Intervenisala je i policija, a mještani su ogorčeni, piše HRT.

Načelnik Nikša Peronja tvrdi da je grupa djelovala po nalogu Tvornice čarapa Ključ iz Sarajeva. Policija je nekoliko učesnika provale odvela na ispitivanje, a kompanija Jelsa d.d. i Opština Jelsa podnijele su prijave protiv svih učesnika nasilne uzurpacije.

"To je nešto nezabilježeno, ne samo u Jelsi nego u Dalmaciji. Pojavljuje se strana firma iz strane države, iz Sarajeva, tvrdi da je ovo njihovo vlasništvo. U Jelsi nikada nisu bili, nikada nisu imali posjed ove nekretnine", rekao je on.

"Ostao je nekakav stari upis, zato što je 1960. godine bilo razgovarano, kad je bilo plansko gospodarstvo, da bi se u Jelsi trebala napraviti tvornica čarapa i bio je dodijeljen prostor na korištenje preko društvenog vlasništva tvornici čarapa. Kako tvornica čarapa nikada nije pokrenula proizvodnju ovdje, zaposlila ljude ili bilo što, taj ugovor se, po mišljenju Vrhovnog suda, i takva rješenja se smatraju kao da nikada nisu ni postojala. Oni nikada nisu bili ovdje u posjedu", naglasio je on, prenosi Index.hr.

Tvrdi da se radi o javnoj zgradi i javnom dobru.

"Općina Jelsa upisana je na 50% ove nekretnine, ostatak je u vlasništvu hotelske kuće Jelsa d.d. Već 70 godina smo mirni posjednici ovdje. Dakle, tvornica čarapa ne postoji. Možete pitati bilo kojeg Jelšanina, od najstarijih ljudi koji su bili veliki funkcioneri ovdje, svi će vam reći da tvornica čarapa nikada nije bila ovdje. Ovakav čin nasilja, ovo je neviđeno. Jelšani su se svi digli na noge. Od najmlađih do najstarijih, od branitelja do udruga i sportskih klubova, do svih. Jelšani su ujedinjeni o ovoj temi i znat će u svakom trenutku što trebaju napraviti", rekao je Peronja.

Tvrdi da Vrhovni sud smatra da takvo rješenje i takav ugovor nikada nisu ni postojali.

"Ovo je javna zgrada, uvijek je bila javna i javno je dobro. Unutra su banke, županijski uredi, braniteljske udruge, matičari i zavod za zapošljavanje. Nedopustivo je da dođe tvrtka iz strane zemlje, provali unutra, glumi frajere ovdje, na ovom mjestu. To Jelšani neće dopustiti", poručio je on.

O slučaju se oglasio i Bido Dolovac, pravni zastupnik Tvornice čarapa Ključ iz Sarajeva.

"Što se tiče jedne polovine, mi smo sto posto, a drugu polovinu sada ćemo dokazati i to da Općina Jelsa ne može to držati. Ona je uzurpirala našu imovinu, drži je, a s njima se ne može čovjek dogovoriti, ni ljudski ni pravno", navodi Dolovac.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.