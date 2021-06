Počela Međuvladina konferencija EU Srbija

LUKSEMBURG - Međuvladina konferencija EU Srbija počela je nešto prije 21:30 u Luksemburgu.

Delegaciju Srbije predvode premijerka Ana Brnabić i ministar za evrointegracije Jadranka Joksimović, dok EU na sastranku predstavljajuj šef diplomatije Žosep Borelj, komesar za proširenje Oliver Vraheji i ministri zemalja članica Unije.

Očekuje se da se na današnjoj Međuvladinoj konferenciji konstatuje šta je Srbija postigla u reformskom procesu, posebno u oblasti vladavine prava.

Ministri EU su se prijavili sa pitanjima koja se odnose na situaciju i pripremljenost Srbije kada je riječ o svih šest klastera.

Delegacija Srbije namjerava da od zemlja članica čuje koja su to njihova očekivanja kada je riječ o pristupnom reformskom procesu Srbije, ali i da dobije odgovor na to šta Srbija može da očekuje od nove metodologije u smislu pojačanog dinamizma i kredibilnosti procesa.

Brnabić: Ponosno ću predstaviti sve što je Srbija uradila

Premijerka Srbije Ana Brnabić, kaže da je Međuvladina konferencija EU Srbija ozbiljan i pozitivan signal kako za reformske procese tako i za evropski put zemlje.

Brnabić je po dolasku u Luksemburg najavila je da će zvaničnicima zemalja članica i institucija EU predstaviti sve što je Vlada Srbije učinila u prethodnih nekoliko mjeseci, prvenstveno u oblasti vladavine prava, ali i kako bi bila spremina za otvaranje najmanje dva klastera.

"Nadam se otvorenom i iskrenom razgovoru sa predstavnicima država članica, Evropske komisije i šefom diplomatije EU, gde ćemo da pokušamo da definišemo šta je to što dodatno treba da uradimo kako bismo dobili još pozitivniji sigal od strane EU i država članica, a to je otvaranje, nadam se, najmanje dva klastera do kraja godine", izjavila je Branabić.

Premijerka je najavila da će u razgovorima sa EU zvaničnicima fokus biti na klasteru jedan koji se tiče tzv. fundamentalnih prava i vrednosti i gdje je Srbija već otvorila sva poglavlja.

Brnabić je dodala da će se razgovarati i o regionalnoj saradnji i napomenula da u okviru svog pristupnog procesa Srbija uvijek lobira za čitav region.

"Ja znam šta je Srbija uradila i šta svakodnevno radi i mogu da garantujem da nijedna zemlja nije uradila više od Srbije u oblasti vladavine prava u poslednjih nekoliko meseci. Jedva čekam da predstavim šta smo sve uradili i stojim iza toga. Ponosim se svim onim što smo uradili i načinom na koji smo to uradili", kaže Brnabić.