Počela eshumacija stradalih u "Oluji"

ZAGREB - Na području Ličko-senjske županije počela ekshumacija preostalih grobnih mjesta na kojima su pokopani posmrtni ostaci srpskih žrtava stradalih u "Oluji".

Očekuje se da će proces ekshumacija na ovom području trajati dva radna dana i od svih ekshumiranih posmrtnih ostataka biće uzeti uzorci radi identifikacije metodom DNK analize, saopštila je Komisija Vlade Srbije za nestala lica.

Sprovođenjem ekshumacija nadležni organi Hrvatske, nakon pauze od dvije godine, nastavljaju proces ekshumacija grobnih mjesta u kojima su pokopane žrtve stradale u akciji hrvatske vojske i policije "Oluja", koji je započeo 2001. godine.

Prema podacima Komisije, do sada je u regionu Like ekshumirano 240 lica i to: na groblju u Gračacu 155, Korenici 27, a nakon toga proces je nastavljen tek u oktobru 2006. godine, ekshumacijom posmrtnih ostataka 58 žrtava na lokaciji Žitnik kod Gospića.

U ovom regionu od ukupnog broja ekshumiranih 177 lica je identifikovano i predato porodicama.

Nastavak ekshumacija je od posebnog značaja za porodice nestalih lica, koje godinama pokušavaju da pronađu i dostojno sahrane posmrtne ostatke svojih najbližih, navodi se u saopštenju.