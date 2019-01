Počela gradnja Pelješkog mosta

DUBROVNIK - Probni "pilot" dug 74 metra zabijen je u četvrtak u podmorje na gradilištu Pelješkog mosta.

Taj je građevinski zahvat bitan za temeljenje mosta obavljen mehanizacijom kineskog izvođača "China Bridge And Road Cooperation".

Predstavnik Hrvatskih cesta za realizaciju ugovora o izgradnji Pelješkog mosta Jeroslav Šegedin objasnio je kako je svrha zabijanja pilota u stupno mjesto broj 4 da izvođač dokaže projektom tražen kvalitet i tehnologiju izvođenja radova, prenosi Hina.

“Uz to, želimo vidjeti koliko je dinamika radova u skladu s dinamičkim planom izvođača. Znat ćemo jesu li potrebne preinake ili je sve sukladno tehnologiji kojom raspolažu. Zasad smo zadovoljni, posebno kvalitetom izvedbe pilota koji su na putu iz Kine za gradilište. Njih 26 stiže, a još 20 čeka ukrcaj”, rekao je Šegedin.

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić smatra kako će cjelokupni projekt povezivanja juga Hrvatske biti izvršen u zadanom roku, do 2022. godine.

“Raspisan je natječaj za pristupne ceste, a očekuje se natječaj za zaobilaznicu Stona. Očekujem i da će se, po nacionalnoj prometnoj strategiji, autocesta od čvorišta Metković produžiti do Osojnika u Dubrovniku, gdje izlazi iz Hrvatske i uz sufinanciranje iz EU-a ide prema Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. Potrebna je i brza cesta do Osojnika, kao i pelješka cesta do trajektne luke Perna i zaobilaznice Orebića”, rekao je Dobroslavić.

Brod s 26 pilota na gradilište bi iz Kine trebao stići 16. januara.

Ugovor za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama, vrijedan 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) potpisan je 23. aprila između predstavnika Hrvatskih cesta (HC) i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporationk, a 85 posto prihvatljivih troškova finansira se iz EU sredstava.

Izgradnja Pelješkog mosta je prvi od ukupno četiri faze projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom. Ostale faze odnose se na izgradnju pristupnih cesta, pri čemu treću i četvrtu fazu čini izgradnja stonske obilaznice, koja uključuje i izgradnju mosta Ston.

Rok za podnošenje ponuda na javnom nadmetanju za izgradnju stonske obilaznice, poddionice Sparagovići/Zaradeže - Prapratno i Prapratno-Doli je 21. januara. Ukupna dužina pristupnih cesta Pelješkom mostu iznosi 30 kilometara, a na stonsku obilaznicu se odnosi 18 kilometara.